طوارئ بالمطار لاستقبال وزراء البيئة الأفارقة وتوديع وفود خادم الحرمين الشريفين

أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي حالة الطوارئ لبدء استقبال وفود من 46 دولة أفريقية للمشاركة في مؤتمر وزراء البيئة الافارقة ANCEN، والذي يعقد بإحدى فنادق التجمع الخامس بالقاهرة في الفترة من 15 إلى 20 إبريل الجاري.

وصرحت مصادر بشركة ميناء القاهرة الجوي أنه تم الانتهاء من الإعدادات الخاصة باستقبال المطار، كما تم الانتهاء من توزيع الأدوار وتخصيص فرق من العلاقات العامة تحت إشراف حمدي عبد العزيز الشيخ مدير العلاقات العامة بالمطار، لاستقبال الوفود والوزراء الأفارقة القادمين على مختلف شركات الطيران، وإنهاء إجراءات وصولهم باستراحة كبار الزوار وداخل صالات الخدمة المميزة وكذلك الصالات العادية.

وأشارت المصادر بالمطار أنه تم التنسيق مع مراسم مجلس الوزراء ووزارة البيئة لبدء استقبال الوفود الأفارقة خلال الساعات القادمة، وكذلك الاتفاق على إنهاء إجراءات سفرهم عقب انتهاء فاعليات المؤتمر.

وقالت المصادر إنه تم الدفع بأعداد زيادة من رجال العلاقات العامة بالمطار في مختلف الصالات، وذلك لتواكب وصول ضيوف المؤتمر مع مغادرة الوفود السعودية المرافق للملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى مغادرة الوفود الأفريقية المشاركة في مؤتمر ومعرض المطارات الأفريقية الذي يتم تنظيمه الآن هو الأخر، لذلك أعلنت سلطات المطار حالة الطوارئ لاستقبال وتوديع مختلف الوفود.