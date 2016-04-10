زيندايا تلهمك بإطلالاتها المتنوعة

بدأت الممثلة الجميلة زيندايا Zendaya مسيرتها الفنية في برامج الأطفال، وقد كبرت لتصبح واحدة من أجمل الشابات في هوليوود، وتنافس فتيات جيلها بأناقتها في جميع المناسبات.

تتمتع زيندايا بذوق جريء وإطلالات متنوعة، فنجدها لا تمانع في ارتداء أي تصميم مهما كان لونه، ويمكن أن نقول: إنها تحسن ارتداء كل شيء، ففي الإطلالات اليومية تختار الجينز في معظم إطلالاتها بتنسيقات بسيطة وجميلة، وفي إحدى إطلالاتها ارتدت Overall من الجينز ونسَّقته مع قميص مطابق له، وأكملت الإطلالة بحذاء سماوي بكعب عالٍ لتظهر بإطلالة عصرية وأنيقة، وفي إطلالة أخرى اختارت أن تنسِّق بنطال جينز مع جاكيت جلدي فكانت إطلالها رائعة وغير متكلفة.

الألوان هي ما يميز إطلالات زيندايا في الواقع، فبالنظر لإطلالاتها نجد انفجاراً من الألوان المشرقة والجذابة التي تزين إطلالاتها، وتضيف لها تنوعاً وأناقة، فقد ارتدت الأصفر والأحمر والأزرق، ودمجت أحياناً بينها في إطلالة واحدة، بإضافة إكسسوارات ملونة، أما في السهرات فعادة ما تكون زيندايا في قائمة النجمات الأكثر أناقة على السجادة الحمراء، حيث تتحول إلى أميرة جذابة بفساتين ناعمة جذابة، ولا يمكن أن ننسى إطلالتها في حفل Golden Globes حيث بدت متألقة بفستان عودي رائع، أو إطلالتها بالفستان الأبيض والأسود الذي نسَّقته مع حذاء أحمر أنيق.

شاهدي في الصور أعلاه إطلالات زيندايا الأنيقة واستوحي منها ما يعجبك.

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