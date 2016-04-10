طيران التحالف يقصف زوارق تحمل إرهابيين من داعش بصلاح الدين

>دمر طيران التحالف الدولى، اليوم الأحد، زوارق نهرية تحمل إرهابيين من تنظيم(داعش) فى الشرقاط بمحافظة صلاح الدين شمالى العراق، بينما قتلت قوات تابعة لقيادة "عمليات بغداد" 31 إرهابيا.

وذكرت خلية الإعلام الحربى أنه وفق معلومات جهاز المخابرات الوطنى أغار طيران التحالف الدولى على خمسة زوارق وعبارة نهرية تحمل عناصر داعش، وتمكنت من تدميرها وقتل من كانوا على متنها.

وتمكنت قوات تابعة لقيادة "عمليات بغداد" من قتل 11 إرهابيًا، وتدمير سيارة وخمس دراجات نارية وقتل مستقليها ومعالجة ثلاث عبوات ناسفة فى مناطق: الكرمة والبوشجل وناظم التقسيم بالأنبار غربى الأنبار.

وقصف طيران الجيش العراقى سيارة مزودة بسلاح أحادى وقتل من فيها فى منطقة المعامير جنوبى الفلوجة بالأنبار، وتمكنت قوة تابعة لقيادة عمليات بغداد من قتل 8 إرهابيين وتدمير سيارتين فى منطقة البوسودة غرب بغداد.. كما قتل 12 إرهابيا آخرون وتم تدمير سيرة مزودة برشاش أحادى وموقعين للارهابيين فى مناطق: معمل الأسفلت والهيتاويين غرب بغداد.