محافظ أسوان يقرر تأجيل «تطعيمات الحصبة» بعد إصابة عدد من الأطفال بالإغماء

أمر اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان بإرجاء استكمال حملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانى لحين وصول وفد وزارة الصحة برئاسة الدكتور عمرو قنديل وكيل أول وزارة الصحة للطب الوقائى حيث سيتم مراجعة الموقف على مستوى المحافظة بالكامل وذلك بعد ظهور آثار جانبية على بعض الحالات أمس واليوم، مؤكداً على حرص المحافظة لإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لسلامة أبنائها من الطلاب والطالبات بمختلف المراحل التعليمية على الرغم من أن بعض الحالات التى ظهرت عليها الآثار الجانبية تم خروجها من مستشفى دراو وتماثلت للشفاء التام.

ومن جانبه نفى الدكتور إيهاب حنفى مدير عام الصحة بأسوان وجود أى حالات مرضية لطلاب وطالبات المدارس بالمحافظة نتيجة التطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانى ولكن هناك بعض الحالات التى ظهرت عليها الأثار الجانبية العادية أمس واليوم عند التطعيم مثل الحساسية والإغماء النفسى كما أن عدد الحالات لا تمثل أى مخاوف حيث تعتبر أقل من الطبيعى ومحصورة فى مدرسة الرقبة الإعدادية فقط وليس أكثر من مدرسة ، مؤكداً على أنه تم نقل 11 حالة أمس على الفور إلى مستشفي دراو المركزى للكشف عليهم والتعامل معهم بإستقبال المستشفى ووضعهم تحت الملاحظة وتم خروج جميعاً بعد ساعة فقط بصحة جيدة ، فى حين دخل اليوم 7 حالات من الطالبات من دراو أيضاً وجارى متابعتهم تحت إشراف فريق طبى من الأساتذة الإستشاريين بجامعة أسوان وهما الدكتور أحمد أبوزيد والدكتور محمد عبد الفتاح.

وأشار إيهاب حنفى إلى أن الحملة كانت تستهدف الحملة المرحلة العمرية من سن 11 سنة إلى 20 سنة وتشمل المراحل التعليمية الإبتدائية والإعدادية والثانوى والفرق الأولى والثانية من مرحلة التعليم الجامعى ، لافتاً إلى أنه تم بالفعل تطعيم 12 ألف و 484 طالب وطالبة أمس من المستهدف للحملة بمختلف مراكز ومدن المحافظة والذى سيصل إلى حوالى 266 ألف طالب وطالبة ، وناشد مدير عام الصحة الجميع بتحرى الدقة بعيداً عن أى تهويل حيث أنه من الطبيعى ظهور الآثار الجانبية لأى تطعيمات على بعض الحالات التى تعانى من الحساسية أو القلق والهلع.