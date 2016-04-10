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محافظ بني سويف يمنح أسرة الشهيد “حسن أبو غنية” 10 آلاف جنية

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محافظ بني سويف يمنح أسرة الشهيد “حسن أبو غنية” 10 آلاف جنية محافظ بني سويف يمنح أسرة الشهيد “حسن أبو غنية” 10 آلاف جنية

محافظ بني سويف يمنح أسرة الشهيد “حسن أبو غنية” 10 آلاف جنية

استقبل المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف والد الشهيد مجند “حسن أبو غنيمة محمد مصطفى ” ابن قرية شنرا بالفشن والذي استشهد في مارس الماضي، فى التفجير الإرهابي الذى استهدف أحد الأكمنة الأمنية جنوب مدينة العريش بسيناء.

وقرر المحافظ صرف عشرة آلاف جنيه سلمها لوالد الشهيد للمساعدة على مواجهة أعباء الحياة، معربا عن خالص تعازيه ومواساته له والدعاء بأن يتغمد الله الشهيد بواسع رحمته ويمن على أسرة الشهيد بنعمة الصبر والسلوان

واستمع المحافظ إلى مطالب أسرة الشهيد واحتياجاتهم , ووعد بتلبيتها، مشددا أن بابه مفتوح لهم في أي وقت ، وأن الدولة لن تنسى لشهدائنا تضحياتهم في سبيل وطنهم الغالي .

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