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بالأسماء..حركة تنقلات جديدة بـ«أوقاف الدقهلية»

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بالأسماء..حركة تنقلات جديدة بـ«أوقاف الدقهلية» بالأسماء..حركة تنقلات جديدة بـ«أوقاف الدقهلية»

أعلنت مديرية أوقاف الدقهلية عن حركة تنقلات لبعض مديرى الإدارات الفرعية، حيث تم نقل الشيخ عابد محمد البكرى من إدارة ميت سلسيل الى إدارة دكرنس، الشيخ صابر محمد عوض من إدارة دكرنس الى إدارة ميت سلسيل، الشيخ فرج موسى من إدارة المقاطعة إلى إدارة أجا، الشيخ حسن أبوزيد من إدارة شرق المنصورة الى إدارة المقاطعة، الشيخ محمد قاسم من إدارة اجا الى إدارة تمى الأمديد، الشيخ على عبدالنبى من إدارة تمى الامديد الى إدارة شرق المنصورة.

ومن جانبه صرح الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، إن حركة التنقلات تأتى فى إطار خطة تنشيط الدعوة والارتقاء بالأداء الدعوى والإدارى بالمديرية.

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