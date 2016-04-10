المقاصة يكشف لـ في الجول: الزمالك يطلب 3 لاعبين.. واتفقنا على ' المقايضة '

يرغب الزمالك في الحصول على ثلاثي فريق مصر للمقاصة في الصيف المقبل، هم لاعبا الوسط محمود عبد العاطي "دونجا" وعمرو بركات، بجانب المدافع محمود وحيد، حسبما كشف مصدر مسؤول بالنادي الفيومي.

ويقدم المقاصة موسما رائعا محليا حيث يحتل المركز السادس بـ36 نقطة، فيما خسر 1-0 أمام شباب قسنطينة الجزائري في ذهاب دور الـ16 بالكونفدرالية خارج الديار.

وكشف المصدر لـFilGoal.com "اتفقنا مع الزمالك على صفقة تبادلية بشكل مبدئي".

وأوضح "يرحل بموجبها ثلاثي الفريق إلى الزمالك ونحصل في مكانهم على عدد من اللاعبين لم يتم تحديده بعد، إذا تم الاتفاق النهائي".

ويلعب دونجا في مركز وسط الملعب المدافع، ويشارك وحيد كظهير أيمن وأيسر في فريق المدرب إيهاب جلال.

أما عمرو بركات فهو من أبرز لاعبي الفريق حيث سجل اللاعب الأعسر 6 أهداف في الدوري هذا الموسم.