وزير الرياضة: لابد أن أنفذ القانون في حل اتحاد الكرة.. ولا تقلقوا من إيقاف النشاط

قال خالد عبد العزيز وزير الرياضة إنه أعطى اتحاد الكرة مهلة لتقديم استشكال ضد حكم حله الذي صدر عن القضاء الإداري.

وأضاف عبد العزيز في تصريحات إذاعية "تلك المهلة تنتهي غدا الاثنين. إذا تم رفض الاستشكال فأنا ملزم بتنفيذ القانون، ولو تم قبوله فلا مشكلة لدينا".

وأكمل "في حال رفض الاستشكال، لائحة اتحاد الكرة تلزم بتعيين المدير التنفيذي ثم يقوم بالدعوة لانتخابات مبكرة بعد 8 أيام".

وعن احتمالية إيقاف النشاط على خلفية التدخل الحكومي قال عبد العزيز "الاتحادات الدولية واللجنة الأولمبية لديهم فكرة عن الوضع الاستثنائي في مصر مع عدم إصدار قانون الرياضة".

وأتم "خلال تلك الفترة الانتقالية، نتفق مع جميع الأطراف لأن الدستور يجبرني على تنفيذ الحكم".