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6 أطعمة يجب تناولها بعد خلع "ضرس العقل".. تعرف عليها

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6 أطعمة يجب تناولها بعد خلع "ضرس العقل".. تعرف عليها 6 أطعمة يجب تناولها بعد خلع "ضرس العقل".. تعرف عليها
فى كثير من الأحيان، يلجأ البعض لخلع ضرس العقل، نتيجة مشكلة مرضية فيه، ولكنهم لا يعرفون ضرورة اتباع بعض الإجراءات عقب خلعه.

وفى السياق كشف تقرير نشره مؤخرا الموقع الهندى "بولد سكاى" عن أطعمة يجب تناولها بعد خلع ضرس العقل، تشمل:
>1- المشروبات الباردة والطازجة:
>يمكنك تناول الآيس كريم أو العصائر برشفات صغيرة، والمهم أن تأكل جيدا لأن ذلك سيساعدك على استرداد قوتك بسرعة، لكن من الضرورى الأكل بشكل معقول.
>2- تناول الزبادى:
>تناول الزبادى أمر جيد لتهدئة البطن، خاصة أن الطبيب قد يصف عددا من المضادات الحيوية التى تسبب الإسهال وتهيج المعدة عقب خلع ضرس العقل.
>3- تناول الأطعمة السائلة:
>مثل الشوربة والعصائر وشوربة الخضار ومخفوق الحليب(ميلك شيك).
>4- تناول الأطعمة اللينة والطرية كالمعجنات والشوفان والأطعمة المهروسة وغيرها من الأكلات التى لا ينتج عنها إجهاد للأسنان .
>5- تناول المزيد من المكرونة والبطاطس المهروسة والأرز اللين والخضار المهروس والحبوب والكاسترد.
> 6-تجنب الأطعمة الصلبة، لأنها تسبب ضغطا على الأسنان.

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