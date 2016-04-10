6 أطعمة يجب تناولها بعد خلع "ضرس العقل".. تعرف عليها

وفى السياق كشف تقرير نشره مؤخرا الموقع الهندى "بولد سكاى" عن أطعمة يجب تناولها بعد خلع ضرس العقل، تشمل:
>1- المشروبات الباردة والطازجة:
>يمكنك تناول الآيس كريم أو العصائر برشفات صغيرة، والمهم أن تأكل جيدا لأن ذلك سيساعدك على استرداد قوتك بسرعة، لكن من الضرورى الأكل بشكل معقول.
>2- تناول الزبادى:
>تناول الزبادى أمر جيد لتهدئة البطن، خاصة أن الطبيب قد يصف عددا من المضادات الحيوية التى تسبب الإسهال وتهيج المعدة عقب خلع ضرس العقل.
>3- تناول الأطعمة السائلة:
>مثل الشوربة والعصائر وشوربة الخضار ومخفوق الحليب(ميلك شيك).
>4- تناول الأطعمة اللينة والطرية كالمعجنات والشوفان والأطعمة المهروسة وغيرها من الأكلات التى لا ينتج عنها إجهاد للأسنان .
>5- تناول المزيد من المكرونة والبطاطس المهروسة والأرز اللين والخضار المهروس والحبوب والكاسترد.
> 6-تجنب الأطعمة الصلبة، لأنها تسبب ضغطا على الأسنان.
ضرس العقل يؤدى إلى الإصابة بسرطان اللثة