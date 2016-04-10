أشرف زكي لـ«الستات مايعرفوش يكدبوا»: استمتع بالخدمة العامة أكثر من التمثيل

كتبت – إنجي لطفي

قال أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في حواره ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغني على شاشة سي بي سي إن لديه حلم وطموح وكان في كلية التجارة ودرس الفنون المسرحية، موضحًا أنه لم يكن يعلم عن النقابة شيئًا ولكنه وجد معركة انتخابية بين أستاذة ومنافسين له في انتخابات النقابة.

وأضاف “زكي” أن النقابة والخدمة العامة دخلوا في رأسه حينها واستمتع بالخدمة العامة وفضل هذا عن عمله، مشيرًا إلى أن الإدارة موهبة وأنجذب لها.

وأكد “ذكي”:‘‘استمتاعي بخدمة الناس عامة كبير والقضية قضية استمتاع وقدمت أعمال فنية مهمة بجانب عملي بالنقابة ورمضان المقبل سأقدم عملًا مع المخرجين أحمد نادر جلال وأحمد خالد موسى مخرج مسلسل بعد البداية واستمتاعي بالخدمة العامة أكبر بكثير من التمثيل’’.

ولفت إلى أن :‘‘لدي القدرة بين القدرة على معرفة الفنان والبعض يرى وجود رموز فنية مهمة ولا أحد ينظر إلى الباقي وما الذي يدور في الكواليس وأنا لن أتي بفتيات عاريات لأعطي لهم عضوية النقابة واليوم في ظل الفضائيات فهناك تسهيلات تحدث للكثير من الفنانات وهناك من يدخل تحت مسميات عديدة وأنا لن أسمح بان تكون النقابة باب خلفي لأشياء أخرى’’.

وأردف نقيب المهن التمثيلية :‘‘أقدر كل القيم الموجودة والفنانين العرب وأرحب بكل من يريد الإضافة لنا ولكن حديثي عن الأبواب الخلفية التي تستغل النقابة وهناك نوع من الاستسهلال فاليوم يوجد فنانين على أعلى مستوى وشباب دارسين والمنتج حر في ظل قوانين ولوائح وحتى يمثل أي شخص يحب أن يأخذ تصريح من النقابة ونحن معنا ضبطية قضائية منذ سنوات وتم التهويل لها بطريقة خاطئة’’.

وأستطرد :”الضبطية القضائية تتم في حالة وجود حالات نصب مثل منتج يغري البعض بالتمثيل مقابل دفع المال وما شابه ولا يوجد شخص على أرض مصر يمثل ولا نعرفه جيدا والشركة المنتجة التي ستخالف القانون الخاص بالنقابة لن نسمح لها بذلك ويتم عمل لجنة تقييم لفريق العمل المشارك وهذا ما يجب حدوثه والمنتج يقدم على تصاريح لعمل الفريق لكننا نجد أن هناك بعض المنتجين يخوضون التمثيل بوجوده غير التي حصلت على الترخيص”.

وتابع زكي أن :‘‘في حالة وجود مخالفة من أي شركة انتاج أوجه طلب للفنانين بعدم التعامل مع هذه الشركة والفنانين يحترمون النقابة ولدينا موضوعين الأول العلاج والثاني تكريم كبار الفنانين في جميع الشعب بالنقابة ونظام العلاج فنحن نكفله للأعضاء ونحن مواردنا ليست كبيرة لاننا النقابة الوحيدة التي ياتي تمويلها من الأعضاء ويدفع كل فنان 110 جنيه سنويًا’’.

وصرح أشرف زكي بأن :‘‘الإذاعة المصرية مصدر رزق كبير لأجيال من الفنانيين والدراما الإذاعية أصبحت غير موجودة وهذا يعود لأن الدولة المتمثلة في ماسبيرو لا تؤمن بأهمية الدراما الإذاعية ولدينا قوانين لحماية أعمالنا الفنية ويجب على الدولة لعب دورها في هذا وتركيا تغزو العالم بالدراما الخاصة بها وهناك مسلسل يتم تصويره الآن وأرادوا التصوير في حديثة فطلبوا 60 ألف جنيه يوميًا لذا يتضطروا للسفر للخارج للتصوير أو وضع مشاهد غير حقيقية’’.

وشدد زكي على أن :‘‘العالم عرف مصر بالفن ويجب أن نركز على هذا وأرى أن هناك تصالح الآن مع المسرح من جانب الجمهور وفي الأول لم يكن هناك في قاموس الشباب كلمة المسرح ولكن الآن يوجد مسارح عديدة والغزو الحقيقي لفكر الطالب هو الفن ولو في يدي أتي بوزير تعليم فسأتي بفنان مثل محمد صبحي لأن الفن يحبب في التعليم وهناك مشروع قريبا للنقابة يخص المسرح’’.

وقال:‘‘أدين بكل ما وصلت له لزوجتي روجينا لأنها عامود الميزان لأن عملي صعب وسعاد حسني من وجهة نظري أعظم ممثلة أنجبتها مصر’’.