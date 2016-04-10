تعرف على أسباب الإصابة بـ"الذبابة الطائرة" واحذر الحالات الخطيرة

يشعر البعض فجأة بظهور شوائب فى العين دون سابق إنذار، ويطلق عليها البعض اسم "الذبابة الطائرة"، وتتحرك هذه الشوائب مع حركة العين التلقائية، وهو ما يسبب قلقا وذعرا كبيرا لدى المصاب.

ويعرفنا الدكتور "كريم السواح" أخصائى الرمد بمعهد بحوث أمراض العيون، على أسباب هذه الشوائب ومدى خطورتها على العين، ويقول: "يعانى من هذه الشوائب كبار السن، وتظهر فى الجسم الزجاجى للعين، وهو عبارة عن جل شفاف يملأ الغرفة الخلفية للعين ومن خلاله يمر الضوء ليصل إلى الشبكية، وبعد سن العشرين تظهر أعراض الشيخوخة على هذا الجل الشفاف.

ويضيف، تظهر علامات الشيخوخة على الجل الشفاف فى صورة تقلص الجسم الزجاجى والذى يفقد اللزوجة الخاصة به حتى يصل عمر الفرد إلى فوق سن الأربعين ويتحول الجل إلى سائل ينكمش على نفسه ونتيجة هذا الانكماش تظهر رواسب سوداء، وعندما يسقط الضوء على العين تشكل هذه الرواسب نقط سوداء على شبكية العين خصوصا عند النظر إلى السماء أو إلى سطح فاتح اللون، وهو ما يطلق عليه اسم "الذبابة الطائرة".

ويشير الدكتور "كريم" إلى مجموعة من العوامل التى تزيد من حدوث هذا الخلل بالجسم الزجاجى وظهور الذبابة الطائرة وهى..

>1. العمليات الجراحية

>2. إصابات العين بقصر النظر الشديد

>3. حدوث التهابات داخل العين

>4. إجراء عمليات الليزر بالعين

ويجيب الدكتور "كريم" عن التساؤلات حول علاج الذبابة الطائرة علاج، ويقول: "ليس للذبابة الطائرة فى حد ذاتها علاج ويتعلم المريض التعايش معها ونادرا ما تسبب إزعاج للمريض مع مرور الوقت كما أن حجمها يتقلص مع الوقت ومن الممكن أن تختفى نهائيا.

ولكن من الممكن أن تكون الشوائب أعراض لمرض أكثر خطورة خاصة عند ظهور الأعراض التالية ويجب التوجه للكشف على قاع العين من خلال طبيب متخصص فى شبكية العين، والأعراض هى:

1. إذا زادت الشوائب فى العينين مع الوقت

>2. إذا شعرنا بوجود الضوء البرقى أو فقدان الرؤية المرافق بالشوائب فى العينين

>3. إذا بدأت الشوائب تتطور لدى المريض فى العينين بعد صدمة أصابت العين

>4. إذا ظهرت آلام فى العينين مع ظهور الشوائب

ويضيف فى هذه الأحوال من الممكن أن تكون إشارة إلى أمراض أكثر خطورة مثل حدوث ثقب بالشبكية أو انفصال شبكى أو نزيف بالجسم الزجاجى وتلك الأمراض تستدعى إجراء جراحات عاجلة.

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