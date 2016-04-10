طرق منزلية لعلاج طفلك من الزكام.. أهمها محلول الملح وجلسات البخار



>طرق منزلية لعلاج الزكام عند الطفل



>علاج الزكام عند الأطفال

كثير من الأطفال يعانون من تكرار الإصابة بالزكام، وهو أمر مرهق لهم بشكل مضاعف أكثر من الكبار، لأنه يعيق الطفل عن التنفس بشكل مريح مهما كان عمره، وهذا يؤثر على نشاطه العام ويسبب شعوره بالإعياء، وهو عرض مزعج للغاية تحتار الأم أمام علاجه والتخلص منه سريعا.>وقال الدكتور أسامة عبد الوهاب، استشارى أمراض الأطفال وحديثى الولادة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الطفل الذى يعانى من الزكام يجب على الأم أن تلاحظ إصابته مبكرا وتبدأ ببعض العلاجات المنزلية والدوائية الخفيفة التى تؤتى ثمارها سريعا فى كثير من الحالات، ليتمكن الطفل من التنفس بشكل مريح.>وأوضح الدكتور أسامة عبد الوهاب أن من أبرز الطرق السهلة والسريعة لعلاج الزكام عند الأطفال:

- تكرار شرب السوائل الدافئة لمن هم أكبر من ستة أشهر، كالتليو والكراوية.

- شرب المياه يساعد فى ترطيب الجسم وفتح انسداد الأنف.

>- بعض الحلول الدوائية الخفيفة، كتنظيف أنف طفلك ببعض النقاط من المحلول الملحى الجاهز الذى يباع فى الصيدليات والخاص بالأطفال، أو بعض من رذاذ بخاخ مياه البحر الجاهز أيضا لعلاج انسداد الأنف لديه سريعا.

>- جلسات بخار منزلية محدودة للغاية، وتحت إشراف طبيبك المعالج، فى الأطفال الكبار يمكن ملء طبق صغير من المياه الساخنة ذات البخار، على أن يستنشق الطفل من بعيد بخارها الدافئ، مع الحرص التام من قبل الأم وعمله مرة واحدة دون إسراف.

وحذر الدكتور أسامة من إصابة الطفل باختناق جراء إصابته بالزكام، مطالبا بنقله فورا فى تلك الحالة إلى طوارئ أى مستشفى لإجراء جلسات بخار وتقديم العلاج اللازم له.



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