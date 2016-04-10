أخبار العراق اليوم.. مقتدى الصدر يأمر بسجن نائب وحلق شعره

أخبار العراق اليوم

تناولت أخبار العراق اليوم قرار حلق شعر رأس النائب ماجد الغراوى العضو بالبرلمان العراقى، وسجنه، كما ركز أخبار العراق اليوم على رغبة العراق استيراد الزيت المصرى بدلا من التركى.>كشفت مصادر عراقية، اليوم الأحد، أن زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر، أصدر قرار بحلق شعر رأس النائب ماجد الغراوى أحد الاعضاء فى البرلمان العراقى، ووضعه فى السجن على خلفية "مزحة ثقيلة" قالها لزميلة له، وهى ممثلة عن العراقيين الأيزيديين فى البرلمان.

ونقلت وكالة أنباء "سومر نيوز"، عن برلمانى عراقى، أن الاعتذار الذى قدمه التيار الصدرى، لم يفلح فى احتواء الموقف مع ممثلة الأيزيديين فى البرلمان، والتى تتولى مهمة دولية للتعريف بجرائم تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، بحق الأيزيديين، الذين تعرضوا لجرائم قتل وسبى على يد التنظيم بالعامين.

ومن أخبار العراق اليوم، أن الحكومة العراقية تعتزم المضى قدمًا فى استيراد زيت الطهى من مصر، بعد اتجاه بغداد لتقليص الاعتماد على المنتجات التركية، وذلك حسبما قالت وزارة التجارة العراقية اليوم الأحد.

حيث أنه من المقرر أن تعقد الوزارة العراقية محادثات فى العاصمة المصرية القاهرة لشراء الزيت وفق الخطة التى تنتويها الحكومة، وهو من نوعية الزيت الذى يجرى توزيعه مجانا على المواطنين شهريا، بموجب حصص تموينية.

ويشار إلى أنه بعد تصاعد حدة التوتر بين بغداد وأنقرة، قالت وزارة التجارة العراقية، فى ديسمبر الماضى، إنها تنوى خفض الواردات من زيت الطهى من تركيا، حيث أجج نشر قوات تركية فى شمال العراق تحت ذريعة المساهمة فى الحرب على تنظيم داعش رغم معارضة بغداد، الخلافات بين حكومة البلدين.

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