رئيس النواب: طباعة تقرير واحد يكلف المجلس نحو اربعة ملايين جنيه

كشف الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أن تكلفة طباعة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة للرد على برنامج الحكومة تتتراوح مابين ثلاثة الى اربعة ملايين جنيه وهو يقع فى 364 ورقة من القطع الكبير .

وقال عبد العال ردا على ما اثاره النواب امام الجلسة المسائية اليوم من عدم تسلمهم نسخة من التقرير ان المجلس ارسل التقرير اليكم عن طريق جهاز الكمبيوتر اللوحى الخاص وان جميع برلمانات انهت التعامل ورقيا .

وأكد عبد العال ان شبكة الانترنت تعمل بصورة جيدة داخل المجلس وان اجهزة التشويش مخصصة فقط لمنع عمل الهواتف الخلوية.

أ ش أ