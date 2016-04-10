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صور.. وقفة احتجاجية لطلاب معهد تمريض أسوان اعتراضًا على عدم قيدهم دراسيًا

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وقفة احتجاجية لطلاب معهد تمريض أسوان

وقفة احتجاجية لطلاب معهد تمريض أسوان

 

نظم العشرات من طلاب معهد التمريض بأسوان، وقفة احتجاجية، اليوم الأحد، اعتراضًا على مماطلة عميدة المعهد في قبول دفعة جديدة من طلاب الأكاديميات الخاصة.

وأكد الطلاب المحتجون، أنهم تقدموا للالتحاق بمعهد التمريض التابع لجامعة أسوان، بداية من التيرم الأول للعام الدراسي الحالي، على دفعات متفاوتة في أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وفقًا لقرار وزارة التعليم العالي بقبول دفعة جديدة من طلاب الأكاديميات الخاصة للعام الدراسي السابق 2014/2015، والعام الدراسي الحالي 2015/2016.

وأوضح الطلاب المحتجون، بأن إدارة المعهد طلبت من الدفعات المتقدمة خريجي الأكاديميات الخاصة، وعددهم نحو 90 طالبًا، عمل اختبارات قدرات وسداد مبلغ 400 جنيهًا، مع استكمال إجراءات الكارنيهات والكشف الطبي، مشيرين إلى أنهم حصلوا على وعد من الدكتورة أمل محمد، عميدة المعهد، بالموافقة على قبولهم خلال التيرم الثاني من العام الدراسي الحالي.

وأشار الطلاب، إلى أنهم فوجئوا في التيرم الثاني رفض إدارة المعهد قبولهم ضمن الكشوف المعلنة بالمقبولين، بالرغم من قبول بعض الطلاب المتأخرين في التقديم، وتجاهل حوالى 90 طالبًا وطالبة من القبول بالرغم من دراستهم 6 أشهر بالمعهد.

وأضافوا بأنهم توجهوا إلى الدكتور منصور كباش، رئيس جامعة أسوان، لعرض المشكلة عليهم، ووعدهم تليفونيًا بالتدخل وحل المشكلة، ولكن دون جدوى، مع رفض أمن جامعة أسوان السماح للطلاب بدخول الجامعة بناءً على تعليمات من الإدارة، بالرغم من حملهم إيصالات سداد رسوم الدراسة بالمعهد”.

وناشد الطلاب المحتجون وزير التعليم العالي، بالتدخل لحل أزمتهم بعد أن درسوا في المعهد لمدة 6 أشهر منذ بداية العام الدراسي الحالي.

وقفة احتجاجية لطلاب معهد تمريض أسوان

وقفة احتجاجية لطلاب معهد تمريض أسوان

وقفة الطلاب

وقفة الطلاب

وقفة معهد تمريض

وقفة معهد تمريض

وقفة احتجاجية لطلاب معهد تمريض أسوان (1)

وقفة احتجاجية لطلاب معهد تمريض أسوان (1)

وقفة احتجاجية لطلاب معهد تمريض أسوان

وقفة احتجاجية لطلاب معهد تمريض أسوان

وقفة الطلاب

وقفة الطلاب

 

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