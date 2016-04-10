صور..«سحر نصر» تضع حجر أساس تطوير مستشفيات قصر العيني بحضور مندوب العاهل السعودي

المراسل: عمر جمال

وضعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، في حضور الدكتور ابراهيم العساف، وزير المالية السعودى، حجر الاساس لتطوير مستشفى القصر العينى، التابع لجامعة القاهرة، من التمويل المقدم من الصندوق السعودى للتنمية، والبالغ قيمته 120 مليون دولار، صباح اليوم بحضور كل من وزير التعليم العالى أشرف الشيحى، والدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور فتحى خضير، عميد كلية طب القصر العينى.

وتفقدت الوزيرة، فور وصولها مع وزيرى الصحة والتعليم العالى ووزير المالية السعودى، “القصر العينى القديم”، والقت كلمة اعربت فيها عن شكرها للجانب السعودى على دعمه لمشروع تطوير المستشفى، ثم توجهت لوضع حجر أساس مشروع تطوير مستشفى القصر العينى القديم،كما شهد وضع حجر الأساس اليوم حالة من الود والترحاب من الجانب المصرى للجانب السعودى فى ظل العلاقات الثنائية الوطيدة بين اللبلدين.

وتشهد عمليات التطوير بالقصر العينى افتتاح العديد من الأقسام الداخلية والخارجية وكذلك افتتاح وحدات جديدة لتوفير الرعاية الصحية الطبية للمرضى.

وصرحت الدكتورة نصر، بإن المشروع يهدف إلى التطوير المؤسسى ورفع كفاءة البنية التحتية بمستشفى القصر العينى، لتحسين مستوى الخدمات التعليمية والتدريبية فيه إلى جانب تقديم خدمات الرعاية الصحية وخدمات المجتمع الملقاه على عاتقه فى هذا المجال، عن طريق تغيير نمط المستشفى العام إلى نمط تخصصى بحيث يتم تقسيم المستشفى إلى اقسام تخصصية مما يساعد على خدمة عدد أكبر من المرضى بتكلفة أقل وتحسين الخدمة التعليمية والتدريبية للطلبة والكوادر الطبية بخلق برامج على أساس التخصصات.

وأشارت الوزيرة إلى أن المشروع الجديد يتضمن تجديد وبناء عدد من المبانى من بينها مبنى العناية المركزة ومبنى امراض النساء ومبنى الاشعة، كما يشمل المشروع انشاء غرف للمرضى وللعناية المركزة والعمليات وتحديث المعدات والاجهزة الطبية التى تتواكب مع التطور التقنى، اضافة إلى اعداد الكوادر الفنية واعادة هيكلة الاقسام، وتحديث المعدات والأجهزة الطبية لتتواكب مع التطور التقنى للمعدات والأجهزة الطبية، مثل توليد الطاقة عن طريق الطاقة الشمسية من خلال وضع 10.895 من الالواح الشمسية فوق اسطح المستشفى.

يذكر أن الملك سلمان كان من المقرر حضوره اليوم لوضع حجر الأساس ولكن أرسل العساف مندوبا عنه لاربتاطه بإلقاء كلمة فى مجلس النواب المصرى.