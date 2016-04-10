انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول في مواجهة ستوك سيتي.. تأخر لقاء توتنام ويونايتد نصف ساعة

تعرف على تشكيل وتبديلات لقاء توتنام ومانشستر سيتي وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا
- تأجيل المباراة نصف ساعة بسبب تأخر وصول حافة مانشستر يونايتد بسبب ازدحام الطرق.
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تعرف على تشكيل وتبديلات لقاء ليفربول وستوك سيتي وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا
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يقدم Filgoal.com تغطية حية لمباراة سندرلاند وليستر سيتي ضمن منافسات الأسبوع 33 من الدوري الإنجليزي.
تعرف على تشكيل وتبديلات الفريقين وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا.
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انتهت
ق90 جوووووووووووول فاردي يسجل الهدف الثاني
ق66 جووووووول فاردي يسجل
انطلاق الشوط الثاني
ق44 شمايكل يتألق ويتصدى لتسديدة صاروخية من بوريني ويحافظ على نظافة شباك ليستر
ق15 رأسية قوية من مورجان بجوار مرمى سندرلاند
انطلاق المباراة