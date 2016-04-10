مصر للطيران تُضيف 54 رحلة أسبوعية جديدة إلى مدن سعودية

قررت شركة مصر للطيران إضافة 54 رحلة أسبوعية جديدة إلى العديد من المدن الهامة بالسعودية، ليصل إجمالي عدد الرحلات التي تسيرها الشركة الوطنية إلى المملكة أكثر من 200 رحلة أسبوعيًا ، أي مع بداية العمل بجدول الرحلات الصيفي لهذا العام، صرح بذلك صفوت مُسلّم الشركة القابضة لمصر للطيران.

وأضاف “مُسلَّم” أن الشركة مستمرة في تحقيق استراتيجيتها الطموحة، والتي تشمل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من النقاط بالمملكة السعودية، وفتح أسواق جديدة بها بما يخدم العلاقات المشتركة وحجم التعاون المتزايد ويدعم حركة السياحة والسفر بين البلدين.

ومن جانبه صرح الطيار هشام النحاس، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أنه بدراسة السوق السعودي ووفقًَا للتشغيل ومعدلات الإمتلاء على الرحلات من وإلى السعودية، فقد تم زيادة 54 رحلة إضافية أسبوعيًا إلى إجمالي عدد الرحلات التي تسيرها الشركة إلى كل من المدينة المنورة، بواقع ثلاث رحلات يوميًا، والرياض بواقع رحلتين يوميًا، والدمام بواقع رحلة يوميًا، فضلًا عن رحلتها اليومية إلى كل من أبها والقصيم، بالاضافة إلى زيادة رحلات جدة إلى 13 رحلة يومية وفقًا للعرض والطلب.

وأكد “النحاس” أن هذه الزيادة لم تقتصر فقط على عدد الرحلات بل تضمنت أيضًا أعداد المقاعد من خلال استخدام طرازات عريضة لإستيعاب أكبر قدر من الركاب المسافرين من و إلى تلك الوجهات بالسعودية خلال الموسم الصيفي، مما سينعكس ايجابيًا على الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من قبل الأشقاء السعوديين خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا للإحصائيات الصادرة عن هيئة تنشيط السياحة والتي جاءت فيها الممكله السعودية فى المركز الأول من بين الدول العربية المصدّرة للسياح إلى مصر العام الماضي، ووفقًا لتلك المؤشرات، فإنه من المتوقع أن تتراوح أعداد السياح السعوديين الذين سيزورون مصر بنهاية العام الحالى ما بين 550 ألفاً و600 ألف، في ظل النمو المطرد في أعدادهم خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

هذا فضلاً عن مبادرة «مليون سائح سعودي إلى مصر» التي ستتم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين جلال الملك سلمان بن عبد العزيز، مما سيكون لها أكبر الأثر في زيادة حجم الحركة من هذه السوق المهمة.

يذكر أن مصر للطيران تسير نحو 84 رحلة أسبوعيًا إلى و42 رحلة أسبوعيًا إلى المدينة المنورة، ونحو 35 رحلة أسبوعيًا إلى كل من الدمام والرياض و7 رحلات أسبوعيًا إلي كل من القصيم وأبها، فضلًا عن تشغيل رحلات مباشرة من شرم الشيخ إلى الرياض وفقًا للعرض والطلب.