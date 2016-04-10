مؤتمر كلوب: مازلت أثق في ستوريدج

أوضح يورجن كلوب مدرب ليفربول أنه يتخذ قرارته بغض النظر عمن سيتعرض لها، كما أبدى دعمه التام وثقته في دانييل ستوريدج مهاجم الفريق.

ويواجه ليفربول ضيفه ستوك سيتي ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصرح كلوب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة "أتخذ قرارتي ولا يهم من سيخضع لها ومتى، وليس لدي أي شك بشأن جودة دانييل ستوريدج".

وأضاف "دانييل يؤدي بطريقة جيدة جدا، وليس لديه أية مشكلة حينما وجد أنه لن يبدأ ضد دورتموند بالدوري الأوروبي، شارك وأدى دوره بطريقة جيدة، علينا أن ندعه يعمل وفي الملعب سيعطينا أفضل ما لديه".

وكان ستوريدج قد شارك بديلا في تعادل فريقه مع دورتموند بنتيجة 1-1 بذهاب دور الـ8 من بطولة الدوري الأوروبي.