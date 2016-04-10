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مؤتمر زيدان: أشعر بالتوتر.. الجماهير تعرف ما عليها فعله ضد فولفسبورج

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مؤتمر زيدان: أشعر بالتوتر.. الجماهير تعرف ما عليها فعله ضد فولفسبورج مؤتمر زيدان: أشعر بالتوتر.. الجماهير تعرف ما عليها فعله ضد فولفسبورج

أشار زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إلى أنه وفريقه يفكران بمباراة فولفسبورج بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل، موضحا حاجة الملكي لدعم جماهيره.

وخسر ريال مدريد لقاء الذهاب بنتيجة 2-0 ضمن ذهاب دور الـ8 بدوري أبطال أوروبا ضد فولفسبورج يوم الأربعاء الماضي ويقام لقاء الإياب يوم الثلاثاء.

وكان ريال مدريد قد تفوق بنتيجة 4-0 على إيبار ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.

وصرح زيدان في المؤتمر الصحفي "ليس لدي أي شيء لأقوله للجماهير، هم يعرفون ما عليهم فعله يوم الثلاثاء وما تعنيه تلك المباراة لنا، آمل أن نتمكن من جعل جماهيرنا فخورين بنا".

وأضاف الأسطورة الفرنسية "أنا متوتر للغاية أكثر مما كنت عليه وأنا لاعب كرة قدم، لكنني أشعر بالأمر بطريقة جيدة نعرف أننا لدينا مباراة مثيرة".

واختتم "حينما تسوء الأمور فإننا نقوم بأشياء رائعة، نحن سوف نرتاح جيدا ونحضر أنفسنا لمواجهة الثلاثاء".

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