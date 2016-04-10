بالصور.. طلاب بمعهد تمريض أسوان يحتجون على عدم قيدهم دراسياً

نظم مجموعة من طلاب معهد التمريض بأسوان، وقفة احتجاجية، اليوم الأحد، اعتراضاً على مماطلة عميدة المعهد فى قبول دفعة جديدة من طلاب الأكاديميات الخاصة.

وأكد الطلاب المحتجون، أنهم تقدموا للالتحاق بمعهد التمريض التابع لجامعة أسوان، بداية من الترم الأول للعام الدراسى الحالى، على دفعات متفاوتة فى أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وفقاً لقرار وزارة التعليم العالى بقبول دفعة جديدة من طلاب الأكاديميات الخاصة للعام الدراسى السابق 2014/2015 ، والعام الدراسى الحالى 2015/2016.

وأوضح الطلاب المحتجون لـ"اليوم السابع"، أن إدارة المعهد طلبت من الدفعات المتقدمة "خريجو الأكاديميات الخاصة"، وعددهم نحو 90 طالباً، عمل اختبارات قدرات وسداد مبلغ 400 جنيه، مع استكمال إجراءات الكارنيهات والكشف الطبى، مشيرين إلى أنهم حصلوا على وعد من الدكتورة أمل محمد، عميدة المعهد، بالموافقة على قبولهم خلال الترم الثانى من العام الدراسى الحالى.

وأشار الطلاب، إلى أنهم فوجئوا فى الترم الثانى برفض إدارة المعهد قبولهم ضمن الكشوف المعلنة بالمقبولين، بالرغم من قبول بعض الطلاب المتأخرين فى التقديم، وتجاهل حوالى 90 طالباً وطالبة من القبول بالرغم من دراستهم 6 أشهر بالمعهد، مضيفين بأنهم توجهوا إلى الدكتور منصور كباش، رئيس جامعة أسوان، لعرض المشكلة عليهم، ووعدهم تليفونياً بالتدخل وحل المشكلة، ولكن دون جدوى، مع رفض أمن جامعة أسوان السماح للطلاب بدخول الجامعة بناء على تعليمات من الإدارة، بالرغم من حملهم إيصالات سداد رسوم الدراسة بالمعهد.

وتساءل المحتجون: "كيف لعميدة المعهد اتخاذ قرار بقيد الطلاب فى العام الدراسى المقبل، بالرغم من صدور قرار من التعليم العالى بوقف قيد طلاب الأكاديميات الخاصة بدءاً من العام المقبل"، على حد قولهم.

وناشد الطلاب المحتجون وزير التعليم العالى، بالتدخل لحل أزمتهم بعد أن درسوا فى المعهد لمدة 6 أشهر منذ بداية العام الدراسى الحالى، مؤكدين أن من بينهم طالبات إناث مغتربات من محافظات الصعيد، ولا تستطيع الفتاة منهن أن تقنع أسرتها أنها لم تقبل بالمعهد بالرغم من مرور 6 شهور على الدراسة.

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