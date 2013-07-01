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رجاء الجداوي: مرسي كذب علينا في كل شيء إلا حاجة واحدة هي التغيير.. للأسوأ

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رجاء الجداوي: مرسي كذب علينا في كل شيء إلا حاجة واحدة هي التغيير.. للأسوأ رجاء الجداوي: مرسي كذب علينا في كل شيء إلا حاجة واحدة هي التغيير.. للأسوأ

كتب : هند سعد الدين منذ 44 دقيقة

قالت، رجاء الجداوي لـ"الوطن": "أنا أول مرة أشارك في مظاهرة وبالرغم من أنني شعرت بالإعياء والإغماء الشديد عند نادي الجزيرة إلا أنني كنت سأحتقر نفسي لو لم أشارك، ولكنها كانت مظاهرة منظمة ومهذبة ومفيش لفظ خارج ولأول مرة الشعب والأرض والجو والبحر يتفق على شيء واحد وهو أن مرسي لا يصلح لإدارة بلد كبير مثل ولا الجماعة تصلح، أنا اليوم جاءت لي مكالمات من كل أنحاء الوطن العربي والعالم من كثرة انبهارهم وعظمة الشعب الذي فاق توقعات الجميع، وبصراحة الرئيس مرسي كذب علينا في كل حاجة إلا حاجة واحدة وهي التغيير ولكن للأسوأ، وأتوجة له برسالة تقول: ليس من العيب أن تعترف أنك فشلت في إدارة مصر ويا ريت تيج منك وساعتها حنكبرك ونفتكرك بالخير".

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