أحمد بدير: يجب الدخول في عصيان مدني حتى لا تنهار مصر

كتب : نورهان طلعت: منذ 7 دقائق

عبر الفنان أحمد بدير، عن سعادته بالمشهد العظيم الذي كان المتظاهرون عليه أمس في كافة المحافظات.

وقال بدير في تصريح خاص لـ"الوطن"، إن الشعب المصري أثبت من خلال التظاهرات أن لديه قوة وإرادة وتصميم رغم العنف الذى قوبل به هؤلاء المتظاهرين وعانوا منه في المقطم وأسيوط، حيث مات ثمانية منهم، فهذا غير مقبول تماما، وذلك بسبب غسيل الدماغ الذي يقوم به الإخوان للشباب التابعين لهم، مثلما فعلوا مع متظاهري رابعة العدوية، الذين أقنعوهم بأن الإساءة للآخرين هي التي تمكنهم من البلد فما يفعلوه هو أسوأ اعمال العنف ضد القيم والمبادئ، فهم يحللون باسم الدين ما يقومون به، لكنهم لن يستطيعون القضاء على إرادة أمة بأكملها مهما فعلوا.

وعما يجب فعله في الأيام المقبلة، قال "يجب أن ينزل الشعب كل يوم ونستمر في هذة المظاهرات، ونقوم بعصيان مدني فهذا أفضل مما تقتل مصر وشعبها بعد ذلك".

وأضاف أنه نزل مظاهرات أمس، على الرغم من عدم نزوله أيام ثورة 25 يناير، وذلك لأنه كان يقوم بدور آخر وهو الوقوف في اللجان الشعبية، فكل فرد من أبناء هذا الوطن كان عليه دور يجب أن يقوم به، مثلما فعل كبار السن أمس باكتفائهم بالوقوف أمام منازلهم وقيامهم برفع الأعلام.