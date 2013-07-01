أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

أحمد بدير: يجب الدخول في عصيان مدني حتى لا تنهار مصر

Google+ Print
أحمد بدير: يجب الدخول في عصيان مدني حتى لا تنهار مصر أحمد بدير: يجب الدخول في عصيان مدني حتى لا تنهار مصر

كتب : نورهان طلعت: منذ 7 دقائق

عبر الفنان أحمد بدير، عن سعادته بالمشهد العظيم الذي كان المتظاهرون عليه أمس في كافة المحافظات.

وقال بدير في تصريح خاص لـ"الوطن"، إن الشعب المصري أثبت من خلال التظاهرات أن لديه قوة وإرادة وتصميم رغم العنف الذى قوبل به هؤلاء المتظاهرين وعانوا منه في المقطم وأسيوط، حيث مات ثمانية منهم، فهذا غير مقبول تماما، وذلك بسبب غسيل الدماغ الذي يقوم به الإخوان للشباب التابعين لهم، مثلما فعلوا مع متظاهري رابعة العدوية، الذين أقنعوهم بأن الإساءة للآخرين هي التي تمكنهم من البلد فما يفعلوه هو أسوأ اعمال العنف ضد القيم والمبادئ، فهم يحللون باسم الدين ما يقومون به، لكنهم لن يستطيعون القضاء على إرادة أمة بأكملها مهما فعلوا.

وعما يجب فعله في الأيام المقبلة، قال "يجب أن ينزل الشعب كل يوم ونستمر في هذة المظاهرات، ونقوم بعصيان مدني فهذا أفضل مما تقتل وشعبها بعد ذلك".

وأضاف أنه نزل مظاهرات أمس، على الرغم من عدم نزوله أيام ثورة 25 يناير، وذلك لأنه كان يقوم بدور آخر وهو الوقوف في اللجان الشعبية، فكل فرد من أبناء هذا الوطن كان عليه دور يجب أن يقوم به، مثلما فعل كبار السن أمس باكتفائهم بالوقوف أمام منازلهم وقيامهم برفع الأعلام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر