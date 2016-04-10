خبير بهيئة الطاقة النووية: العمر التشغيلى لمفاعل الضبعة 60 عاما

أكد الدكتور عبد الحميد الدسوقى، نائب الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة النووية، إن العمر التشغيلى للمفاعل المصرى الذى سيتم تشغيله بالضبعه سيكون عمره 60 عاما، وأشار إلى أن المحطة تتكون من أربع وحدات وهى ستكون محطة روسية بمتطلبات أوروبية.

وأضاف خلال كلمته بأسبوع المفاعل النووى بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية: المحطة تتكون من أربع وحدات من طراز vver1200، الروسى من الجيل الثالث المطور بقدرة 1200 ميجا وات وبإجمالى 4800 ميجاوات للوحدات الأربعة.

وأشار إلى أنه لابد من أخذ كل الدروس المستفادة من حادثة فوكوشيا اليابانية فى الاعتبار، ووجود محطة مرجعية، تطبق الأكواد والمعايير المصرية والدولية فى تصميم المحطة، وتنقل التكنولوجياـ يتحمل الوعاء الخؤسلنى للمفاعل، اصطدام طائرة وزنها 400 طن، وبسرعه 150 مترا/ ثانية دون تأثير على سلامة المفاعل.

وأوضح أنه تم توقيع عقد الدراسات المساحية والهندسية لموقع الضبعة مع الجانب الروسى، ولا تزال المفاوضات جارية مع الجانب الروسى، لحل بعض النقاط الفنية والمالية والقانونية.

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