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رئيس تحرير الأهرام بلقاء عادل الجبير: لدى وثائق تثبت سعودية تيران وصنافير

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رئيس تحرير الأهرام بلقاء عادل الجبير: لدى وثائق تثبت سعودية تيران وصنافير رئيس تحرير الأهرام بلقاء عادل الجبير: لدى وثائق تثبت سعودية تيران وصنافير
أكد الكاتب الصحفى محمد عبدالهادى علام، رئيس تحرير الأهرام، امتلاكه وثائق تؤكد أن جزيرتى تيران وصنافير سعوديتين، مشيراً خلال السفير السعودى عادل الجبير، مع رؤساء تحرير الصحف، إلى أن هناك كتاب لإبراهيم شكيب يرصد هذه الوثائق ويثبت أن الجزر سعودية.

من جانبه، قال وزير الخارجية السعودى خلال اللقاء إن تيران وصنافير دخلتا ضمن اتفاقية كامب ديفيد بعد احتلال عام 1967، وأن المملكة مثل أى دولة تريد تحديد حدودها، وسبق وأن قامت بذلك مع الامارات والعراق والبحرين وعمان واليمن.

واستشهد الجبير خلال اللقاء بعرض الملك فاروق على الملك عبد العزيز حماية هذه الجزر، وشكر الملك عبدالعزيز لمصر على ذلك آنذاك.

وقال وزير خارجية : "بعد 67 والاحتلال ثم كامب ديفيد رفضت اسرائيل فصلهما عن الاتفاقية خاصة أنهما كانا ضمن الأراضى المحتلة وبذلك دخلا فى كامب ديفيد وبعد ذلك والسعودية شكلتا لجنة لاستعادة الجزر ولكن الأحداث التى مرت بها المنطقة بعد 11 سبتمبر والانشغال الذى دخل فيه العالم العربى أدى إلى تأخر مسألة تحديد الحدود البحرية".

وتابع وزير الخارجية السعودى : " مصر لم تحتل هذه الجزر ولكنها دخلت بناء على طلب السعودية، وهناك دراسات معمقة ومفصلة من قبل وزارة الخارجية المصرية تؤكد هذه الحقيقة ووزارة الخارجية المصرية من أمهر وزارات الخارجية فى العالم العربى".

وأضاف الجبير: "التاريخ والواقع ووثائق البلدين لم تظهر أى خلاف اطلاقا بين الحكومتين على سعودية الجزر ومصر دولة محترمة ولديها وثائقها ولم تعترض القاهرة أبداً على ذلك ولكن البعض يصطاد فى الماء العكر".
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>عادل الجبير (1)

عادل الجبير (2)

عادل الجبير (3)


>- عادل الجبير لرؤساء تحرير الصحف: تدخلات إيران فى شئوننا العرب من أهم مشاكلنا
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>- وزير الخارجية السعودى عادل الجبير يلتقى رؤساء تحرير الصحف المصرية
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مصر 365

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