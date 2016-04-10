عقيلة صالح: اجتماع لمجلس النواب الليبي قريبا للتوافق حول تعديل الاعلان الدستوري

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن المجلس سيجتمع خلال الأسابيع القادمة للنظر في تعديل الإعلان الدستوري الليبي ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني التي انتقلت بالفعل إلى العاصمة طرابلس، وجاء ذلك عقب اجتماعه اليوم الأحد بالأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي.

وقال عقيلة إنه أطلع الأمين العام على أخر تطورات الأوضاع في ليبيا في ضوء المساعي المبذولة حاليا لعقد جلسة لمجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة للنظر في تعديل الإعلان الدستوري ومنح الثقة لحكومة فايز السراج .

فيما جدد الأمين العام للجامعة العربية ترحيبه بانتقال حكومة الوفاق الوطني إلى العاصمة طرابلس ، داعيا كافة القوى السياسية إلى التعاون مع حكومة الوفاق ومساعدتها في الاضطلاع بمهامها .

أ ش أ