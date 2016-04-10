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نبيل العربى يدعو لتضافر الجهود البرلمانية لمساندة قضايا الأمة

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نبيل العربى يدعو لتضافر الجهود البرلمانية لمساندة قضايا الأمة نبيل العربى يدعو لتضافر الجهود البرلمانية لمساندة قضايا الأمة

أكد الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى ضرورة تضافر جهود البرلمانات العربية لمساندة الحكومات فى مواجهة الأزمات الراهنة التى باتت تهدد الأمن القومى العربى وكيان دول المنطقة وفى صدارتها ظاهرة الإرهاب.

وشدد العربى- فى كلمته أمام أعمال المؤتمر الـ23 للاتحاد البرلمانى العربى- على أهمية الدور البرلمانى العربى تجاه خطط الإصلاح والتنمية فى دول المنطقة وتحقيق تطلعات شعوبها.

ودعا المشاركين إلى بلورة رؤية برلمانية مشتركة للتحرك دوليا لدعم القضايا الراهنة وفى صدارتها القضية الفلسطينية وجهود حل الأزمات الراهنة فى سوريا وليبيا واليمن والعراق.

ومن جهته، أعرب رئيس مجلس النواب الأردنى السابق عبد الهادى المجالى عن أمله فى الدفع قدما بدور الاتحاد البرلمانى العربى لتقريب وجهات النظر بين الشعوب والحكومات، داعيا مؤسسة القمة العربية لمنح الاتحاد دور قوى ليكون الذراع الحيوى الفاعل لها مع الأخذ بتوصياته وقراراته.

كما أكد على ضرورة أن يتجاوز الاتحاد دوره التشريعى نحو الأفكار الخلاقة لدعم مؤسسة القمة العربية فى التصدى للقضايا الراهنة وفى صدارتها الإرهاب، بحيث يكون الاتحاد شريكا فى القرار العربى وتطوير الأفكار.
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