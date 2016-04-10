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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى لإقامة طقوس تلمودية

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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى لإقامة طقوس تلمودية مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى لإقامة طقوس تلمودية

ساد المسجد الأقصى المبارك بفلسطين الأحد، أجواء التوتر عقب محاولة عناصر من عصابات المستوطنين الإسرائيليين إقامة طقوس وشعائر تلمودية فى المسجد من جهة باب السلسلة، التى يخرج منها المستوطنون بعد اقتحامهم للأقصى وجولاتهم الاستفزازية فيه.

وذكر شهود عيان، أن المصلين وطلبة حلقات العلم تصدوا لاقتحامات ومحاولات المستوطنين بهتافات التكبير الاحتجاجية، كما تدخل حراس المسجد المبارك وطلبوا من شرطة الاحتلال إخراج المستوطنين من المسجد.

يذكر أن اقتحامات اليوم كانت الأكبر منذ أسابيع، فضلا عن اقتحام عدد من عناصر مخابرات الاحتلال للمسجد. وجاءت الاقتحامات عبر مجموعات متتالية، وتركزت شروحات المرشدين فى منطقة بوابة الرحمة المعروفة باسم "الحُرش" وذلك بحراسة معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة والتدخل السريع بشرطة الاحتلال. وفى ذات الوقت واصلت قوات الاحتلال إجراءاتها المشددة بحق المصلين واحتجاز بطاقات النساء والشبان خلال دخولهم للأقصى المبارك.
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