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قائد ليفربول السابق يفضل توتنام على ليستر في التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي

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قديما كنا نشاهد العديد من الفرق في كرة القدم تلعب بليبرو خلف لاعبي الدفاع وذلك لتفادي الأخطاء من قِبل قلبي الدفاع وتصحيحها بلاعب "زائد" في خط الدفاع.

وما يفعله مؤمن زكريا مع الأهلي يتماشى مع هذا المبدأ ولكن بشكل مختلف، فلاعب الوسط الهجومي للأهلي ومنتخب حينما يرى فراغا في عمق الملعب ينضم ويغطيه وكأنه لاعب ارتكاز، وحينما يكون النقص في خط الدفاع يرتد ليصبح مدافعا خامسا، وحينما تفتقد للاعب الحر وأنت معك الكرة ينطلق في الفراغ ليصبح مهاجما..فمؤمن خير من يملأ الفراغات.

كشاف في الجول تحليل بالصور يقدمه FilGoal.com عقب كل مباراة لأبرز اللاعبين ليس على صعيد الإحصائيات الرقمية، ولكن استنادا إلى تواجد اللاعب ضمن حالات مؤثرة خلال المباراة على المستويين الدفاعي والهجومي.

وبالفعل استحق مؤمن زكريا أن يكون رجل مباراة السبت أمام فريق يانج أفريكانز التنزاني، فالبداية كانت بصناعة هدف الأهلي الوحيد لعمرو جمال بعد جملة رائعة في تنفيذ الكرة الثابتة.

شاهد هنا توغل مؤمن للمنطقة وقام بالتصويب بجوار القائم.

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وهنا أيضا انطلق مؤمن حلف دفاع الفريق التنزاني في المساحة التي خلقها عمرو جمال بتحركه جهة اليسار ولكن لم تصل له الكرة.

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وهو الأمر ذاته الذي تكرر في هذه الحالة ولكن وصلت له بالفعل الكرة وراوغ المدافع وسددها وتصدت لها العارضة.

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أما على الجانب الدفاعي فكانت البداية كلاعب ارتكاز في وسط الملعب، فهنا يتواجد الثنائي أحمد فتحي وحسام غالي في مكان تواجد الكرة على الجهة اليسرى لينضم مؤمن لعمق الملعب و"يملأ الفراغ" الذي تركه الثنائي.

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وهو الأمر الذي تكرر في بعض الحالات الأخرى.

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حتى وصل الأمر إلى أن قام مؤمن بالتغطية على حدود منطقة الجزاء وكأنه لاعب الارتكاز الدفاعي، في ظل انشغال الثنائي الأخر بالضغط خلف الكرة.

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ربما لا تشعر بقيمة هذه التغطية في عمق الملعب من قِبل مؤمن، لذلك عليك ان تشاهد هذه الحالة حينما تغيرت مراكز مؤمن ورمضان، لم يقم رمضان بالانضمام لعمق الملعب مع اللاعب الحر من الخصم وانتهت الهجمة عند هذا اللاعب بتسديدة على مرمى الأهلي كادت تُصبح هدفا.

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أما عن أعظم الحالات فكانت انطلاقة محمد هاني للهجوم وإرساله عرضية استقبلها الحارس وبدأ هجمة مرتدة ليقوم مؤمن بالارتداد السريع للخلف، وكأنه لاعب ارتكاز في وسط الملعب للتغطية خلف هاني.

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وهنا يظهر كلاعب خامس في خط الدفاع.

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كما يقوم بالتغطية والمساندة الدفاعية مع محمد هاني.

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إذا شاهدنا مؤمن المهاجم لاعب الارتكاز الظهير خامس الدفاع في مباراة واحدة وفي أجواء صعبة للغاية.

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