حمدان بن محمد يطلق "دبي وجهة عالمية للسياحة العلاجية"

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي في احتفال كبير أقيم في مركز دبي التجاري العالمي صباح اليوم مشروع " دبي وجهة عالمية للسياحة العلاجية " الذي أعدته هيئة الصحة في دبي في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله " وحرصه على تطوير قطاع السياحة وتنميته لتصبح مدينة دبي بسياحتها العلاجية والعائلية والتسوقية الوجهة المثالية القادرة على استقطاب نحو نصف مليون سائح مع حلول موعد دبي اكسبو 2020 لاسيما سياح العلاج في المشافي والمراكز الطبية التي تتوفر في دبي على مستوى القطاعين العام والخاص وقدرة منشآتنا الصحية والعلاجية في دولة الإمارات عموما على المنافسة العالمية في هذا المجال .

وختم سموه جواز السفر النموذج ووقعه معلنا بدء استقبال السياح في دبي من أنحاء العالم .

ثم ألقى معالي حميد بن محمد بن عبيد القطامي رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة في دبي مديرها العام كلمة رحب فيها برعاية سمو ولي عهد دبي للفعالية التي وصفها بأنها منعطف تاريخي بالنسبة للهيئة التي أعدت المشروع الطموح لتحقيق الريادة في قطاع السياحة العلاجية من خلال برنامج تجرية دبي الصحية "dxh " التي توفر باقة من التخصصات الطبية ذات المعايير العالمية على أن يتحقق ذلك عبر ترسيخ التعاون والتنسيق البناء بين الهيئة والشركاء الاستراتيجيين في دبي وفي مقدمتهم " طيران الإمارات " ودائرة السياحة والتسويق التجاري والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالإضافة إلى عدد من مؤسسات القطاع الخاص من ذوي العلاقة والإختصاص .