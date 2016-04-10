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بالصور..رئيس لجنة انتخابات المحامين بالشرقية: نسبة الإقبال تجاوزت الـ50%

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بالصور..رئيس لجنة انتخابات المحامين بالشرقية: نسبة الإقبال تجاوزت الـ50% بالصور..رئيس لجنة انتخابات المحامين بالشرقية: نسبة الإقبال تجاوزت الـ50%
قال المستشار عبد الرحمن حسن، رئيس لجنة انتخابات نقابة المحامين الفرعية بفاقوس بشمال الشرقية، إن العملية الانتخابية تسير فى طريقها الصحيح، ولم تحدث أى تجاوزات تذكر حتى الآن.

وأضاف "حسن" لـ"اليوم السابع"، أن نسبة الإقبال تجاوزت حتى الآن 50%، موضحا أن اللجنة فتحت أبوابها فى الموعد المقرر من صباح اليوم من التاسعة وتستمر حتى الخامسة من مساء اليوم، ثم يتم الفرز وإعلان النتيجة، لافتا إلى أنه يتم السماح للمحامين المتواجدين داخل اللجنة الانتخابية بعد الساعة الخامسة بالتصويت.

ومن جانبه أكد عادل عفيفى، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين بالشرقية، أن نقابة المحامين بمحافظة الشرقية انقسمت لقسمين طبقا لنص المادة 144 من قانون المحاماة، حسبما جاء القانون بقرار مصدق عليه من رئيس الجمهورية بتقسيم 10 محافظات بالمحاكم إلى نقابتين، واختص محافظة الشرقية بنقابتين هما جنوب وشمال الشرقية، واختص نقابة جنوب الشرقية ببندر ومركز الزقازيق وبلبيس وأبو حماد والعاشر من رمضان ومشتول السوق ومنيا القمح.

واختُصت نقابة شمال الشرقية ومقرها مركز ههيا بمحكمة ههيا الكلية وتتمثل فى مركز ههيا وأبو كبير وكفر صقر وأولاد صقر والإبراهيمية وفاقوس والحسينية، وأصبح لكل نقابة نقيب وأعضاء، وتجرى الانتخابات اليوم 10 من شهر أبريل على مقعد نقيب للنقابتين شمال وجنوب وعن كل محكمة جزئية عضو للنقابة، بالإضافة إلى مقعد الشباب لنقابة جنوب الشرقية وشمال الشرقية.

وأضاف أن المنافسة تجرى اليوم بين 4 مرشحين على مقعد نقيب جنوب الشرقية، وهم حسن الصادق، نقيب المحامين بالشرقية الأسبق، وبلال الجندى وسمير كيلانى ومحمد سعيد العادلى، وعن مقعد الشباب بنقابة جنوب الشرقية يجرى التنافس بين إسلام البحراوى وأحمد مدحت ومحمد جمال وأحمد عوض ويوسف قنديل وأحمد على، موضحا أن الانتخابات تتم تحت إشراف قضائى كامل، ويتم الفرز وإعلان النتيجة فى نفس اليوم.

وتجرى المنافسة على منصب نقيب نقابة شمال الشرقية مصطفى البحطيطى ومتولى محمود وهشام الغرورى وممدوح عجينة والسيد سماحة، كما تجرى المنافسة على مقعد الشباب بنقابة شمال الشرقية بين أحمد صبرى ومروان طرابية ومحمد سعيد.
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>انتخابات المحامين بالشرقية (1)

انتخابات المحامين بالشرقية (2)

انتخابات المحامين بالشرقية (3)

انتخابات المحامين بالشرقية (4)

انتخابات المحامين بالشرقية (5)


>- "محامى الشرقية" تطالب المحافظ بأرض فى كل مركز لبناء مساكن لأعضائها
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