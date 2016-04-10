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نصائح لتخسيس البطن بدون جراحة..اتفرج على نفسك بعد شهرين

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نصائح لتخسيس البطن بدون جراحة..اتفرج على نفسك بعد شهرين نصائح لتخسيس البطن بدون جراحة..اتفرج على نفسك بعد شهرين
تخسيس البطن من المعضلات التى يعانى منها الكثيرون، فبروز البطن ودهونها من أكثر المشكلات المحرجة والمرهقة فى الوقت ذاته، فهى تسبب الكثير من الأضرار الصحية، منها تغيير شكل القوام إلى الأسوأ، كذلك التأثير على التنفس بشكل مريح، إضافة إلى تأثيرها على الحياة الصحية بكل عام والجنسية والخصوبة بشكل خاص.

النمط الغذائى الصحى لتخسيس البطن


>وعن تخسيس البطن بدون جراحة ولأولئك الذين يريدون العيش بنمط حياة صحى، يوضح الدكتور أبو طالب الرفاعى استشارى أمراض الباطنة العامة بمستشفى كفر الشيخ العام، نظاما صحيا يمكن اتباعه على مدار فترة لا تقل عن الشهرين وحتى الـ3 أشهر حتى يتمكن من يعانى من بروز البطن من الوصول إلى نتيجة جيدة، وذلك لأن دهون البطن متكتلة وصعبة الذوبان إلا ببطئ شديد.

حيل لتخسيس البطن بدون جراحة

ومن أهم الحيل التى يتمكن بها من يريد تخسيس البطن دون اللجوء لجراحة أو أساليب دوائية وعقاقير أخرى، فعليه بالآتى:

1. اترك الأكل نص بطن: لأنها الحيلة الأبرز والأفضل لحرق بأسرع وقت ممكن فلا تتمكن من التكتل بالبطن

2. نام خفيف: وجبة العشاء حاول أن تتخلى عنها، إذا استطعت أن تمنع نفسك عن تناولها يمكنك حينها نسيان تكتل الدهون ليلا فى منطقة البطن

3. لما تجوع كل خساية: الخس والخضروات، والخيار، والتفاحة، من أفضل مثبطات الشهية عند الشعور بالجوع، اعتمد عليهم

4. مش كفاية طبق السلطة: لا يقل تناولك اليومى للسطلة الخضراء عن 3 أطباق كبار، موزعين على الوجبات، هذا هو سر الشبع وتخسيس البطن

5. 3 لترات مياه توزع على ساعات اليوم تذيب
>6. المشى السريع غير المتأنى لمدة نصف ساعة يوميا بانتظام حاد وصارم، أفضل نوع لتخسيس البطن
>7. المضغ الجيد جدا، يضمن عدم بروز البطن.. اجعلها عادة
>8. النشويات وأهمها المحشى، والسكريات خاصة الصناعية كالحلويات الجاهزة أعداء الخصر والبطن


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