مدير قناة سكاي نيوز لـ«ONA»: أرفض تدخل الإعلانات في الإعلام.. ولم نتواصل مع MBC مصر بخصوص «وش السعد»

سمير عمر: تأخر إصدار التشريعات الإعلامية يقود إلى جريمة

حوار- إنجي لطفي تصوير: عمر جمال

“أرفض تدخل رؤؤس الأموال في السيطرة على الخدمة الإعلامية، كما أرفض تدخل شركات الإعلان في تحديد المحتوى الذي يقدم.. تأخر إصدار التشريعات خطأ والاستمرار في تأخره يقود إلى ارتكاب جريمة”..بهذه العبارات تحدث الإعلامي سمير عمر مدير مكتب قناة سكاي نيوز بالقاهرة، في حوار خاص لوكالة ONA، وإلى نص الحوار:

ما تقييمك للمشهد الإعلامي في الوقت الحالي؟

المشهد الإعلامي ليس كما يحلم به الصحفيون والإعلاميون، ولا يمكن القول بأن ما تمر به مصر من فضاء إعلامي وصحفي جيد، حيث أن أطراف الخدمة الإعلامية والصحفية وهم الدولة والمجتمع والإعلاميون ليسوا في حالة رضا عن الإعلام.

ولماذا حالة عدم الرضا من جانب الأطراف التي ذكرتها؟

بسبب وجود أخطاء وسلبيات في بعض وسائل الإعلام بمختلف أنواعها.

وما السلبيات التي تراها في المشهد الإعلامي من وجهة نظرك؟

وجدنا صحف ومنصات إذاعية وتلفزيونية تستخدم في الصراعات الشخصية وانتهاك خصوصيات المواطنين والنطق بالألفاظ الخارجة فكل هذه الأشياء تعد جرائم ترتكب في المهنة.

إذن ..برأيك من المسئول عن وجود تلك السلبيات التي أصابت الإعلام المصري؟

غياب القوانين والتشريعات التي تنظم العمل الإعلامي أحد الأسباب الرئيسية وراء تلك السلبيات، ولكن هناك منظومة متكاملة لوقف هذا السيل من الخروقات المهنية، كما أن آليات المراقبة والمحاسبة لابد وأن تكون من داخل أبناء المهنة.

في رأيك..لماذا يتم الإبقاء على بعض الأسماء الإعلامية برغم استمرار أخطائهم ومع ذلك مازال يتم الإبقاء عليهم؟

التواطئ الذي يحدث أحياناً من جانب الدولة ورجال الأعمال، والتخاذل الذي يحدث من جانب الصحفيين والإعلاميين يؤثر بالسلب في النهاية على المجتمع الذي سيتلقى خدمة إعلامية وصحفية سيئة .

الأ تري صمتاً من جانب مسئولي القنوات في التغاضي عن محاسبة الإعلاميين المخطئين بالقنوات التي يعملون فيها؟

الحل ليس في صمت أو تدخل أصحاب المؤسسات الإعلامية والصحفية وإنما يكمن في جماعة صحفية تستطيع أن تفرض القواعد الصحيحة الحاكمة للمنظمة للمهنة ولابد من الضغط من أجل إصدار قوانين وتشريعات والضغط على ملاك المنصات الإعلامية والصحفية للالتزام بالقوانين ليس فقط في مسالة حرية الرأي والتعبير إنما في تحديد علاقات العمل وأبعاده.

كيف يمكن إنقاذ الإعلام من الضغوطات؟

أرفض تدخل رؤؤس الأموال في السيطرة على الخدمة الإعلامية، كما أرفض تدخل شركات الإعلان في تحديد المحتوى الذي يقدم، فعندما تتوافر منظومة تشريعية تحمي الصحفيين والإعلاميين من الضغوطات، ووجود خدمات نقابية تدافع عنهم، والقدرة الذاتية على المحاسبة وفقاً لآليات المحاسبة التي تتوافق عليها الجماعة الصحفية والإعلامية، فإذا توافرت كل هذه الأشياء سيتم تقديم خدمة صحفية وإعلامية إيجابية.

إذن على من تقع المسئولية ؟

أرى أن المسئولية تقع على الجميع ولا أبرء أحداً.

تقصد من ؟

أقصد جميع الأطراف وهم الدولة حتى الآن تعطل إصدار القوانين والتشريعات المنظمة للعمل الصحفي، وأما الصحفيون فلم يتوافقوا على آلية لمحاسبة الخارجين عن القانون والمهنة، والمجتمع لأنه ينساق وراء أسماء صحفية وإعلامية وتشجيعها ومتابعتها ومشاهدتها مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة مشاهدتها فتقوم تقارير بحوث المشاهدة بالإبقاء عليها.

وماذا عن رجال الأعمال وشركات الإعلانات..الأترى أن يتحملون المسئولية أيضاً تدخل منهما؟

لا أبرء رجال الأعمال وأصحاب شركات الإعلانات الذين يدعمون ويمولون مواقع وقنوات وإذاعات لا تصب في صالح العمل الإعلامي وبالقطع لا تصب في صالح البلد.

وما هو الحل الذي تراه من وجهة نظرك؟

مهارة الصحفي أو الإعلامي أن يضع هذه التدخلات في حدها الأدنى دون أن تؤثر على استقلاليته وموضوعيته، وهناك من يستجيب لتلك الضغوطات فيقدم إعلاماً مشوهاً وهناك من يقاوم هذه الضغوطات فيستطيع أن يقدم خدمة صحفية وإعلامية جيدة دون أن يصطدم مع مراكز القوي والتأثير وهناك من يصطدم مباشرة فتكون النتيجة أنه سيحرم من الكتابة أو الظهور على الشاشات.

>هل ترى أن الدولة تحاول تعطيل الموافقة على إصدار القوانين والتشريعات التي تقدمت بها اللجنة الوطنية من الجماعة الصحفية بنقابة الصحفيين؟

> تأخر إصدار التشريعات خطأ والاستمرار في تأخره يقود إلى ارتكاب جريمة، ولذلك يجب على الجماعة الصحفية أن تمارس ضغوطات من أجل إصدار القوانين المنظمة للعمل التشريعي والإعلامي وأيضاً على الدولة أن تستجيب لهذه المطالبات والالتزام بوضع النصوص والقوانين التشريعية التي تتفق مع الدستور المصري.

>ما تقييمك لأداء الإعلام المصري في التعامل مع الأزمات سواء المحلية أو الدولية؟

> هناك مشكلة تتمثل في تغليب صحافة الرأي عن صحافة الخبر مما أدى إلى تحول الخبر إلي وجهة نظر وهناك جريمة كبرى وهذه الفكرة تغلبت على أداء الإعلاميين والصحفيين كما أن هناك عدد كبير من الذين يعملون في المجال الصحفي والإعلامي عديمي الموهبة ولم يحصلوا على القدر الكافي من التعلم ولم ينالوا حظهم من التدريب.

ننتقل للحديث عن حركة الإعلام الإيجابي؟

ولدت لكي تسعي لتقديم خدمة إعلامية صحيحة ولو كانت هناك تشريعات منظمة ولو كانت هناك آليات مراقبة ومتابعة من الوسط الإعلامي والصحفي ما كنا بحاجة إلى مثل هذه المبادرات.

ما هي الوسائل التي تعتمد عليها الحركة في تصحيح المسار الإعلامي؟

نحن نسعى بالعمل بمفردنا وبالمشاركة مع المبادرات النبيلة من هذا النوع لحفر مجري مهني جديد بعد ما ساءنا ما نشاهده من سلبيات، وحفر المجري سيكون من خلال دعم الجماعة الصحفية، سنتلقى من المجتمع عبر صفحات المبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجود مرصد إعلامي يتلقى تجميع التعليقات على المواقع الإخبارية من خلال أربع لجان وهم لجنة للصحافة المقروءة، ولجنة للإذاعات المسموعة، ولجنة للصحافة الإلكترونية، ولجنة للتلفزيونات والفضائيات، وسيتم إصدار تقرير شهري يتضمن إيجابيات وسلبيات كل وسيلة من وسائل الإعلام، بالإضافة إلى عقد صالون شهري ضيف يمثل قيمة مضافة خبرية وثقافية.

مثل من ؟

على سبيل المثال إذا كان هناك إعلامي أجرى سبق فنعلي من قيمة هذا السبق، أو ضيف مثقف أعطى طاقة إيجابية عبر إبداع ما، مفكر أضاء بإبداعه كل ما هو ظلام في المجتمع، أي استضافة النماذج الإيجابية التي تعطي طاقات أمل.

لاحظنا أن حركة الإعلام الإيجابي أصدرت بياناً صحفياً بشأن مقاطعة ” وش السعد”..فماذا عنه؟

هذا البيان صدر قبل تدشين حركة الإعلام الإيجابي، وقبل تشكيل اللجان الأربعة الخاصة بالرصد والمتابعة، وأظن أن الموضوع تم تصحيحه بعد ذلك.

هل تواصلت إدارة MBC مصر مع حركة الإعلام الإيجابي بخصوص البيان؟

لا أتصور أن الاستجابة جاءت مننا.

إذن لم يحدث تواصل بين القناة وحركة الإعلام لإيجابي؟

لا

البعض يتساءل لماذا لم تصدر الحركة بيانا تجاه بعض الإعلاميين الذين يرتكبون أخطاء؟

أي انتهاكات صارخة للمهنة أو أي سلبيات تحدث سيتم رصدها من خلال التقرير الشهري والمقرر له مطلع مايو.