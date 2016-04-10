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اكتشفي جنس جنينك وأنت في البيت

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اكتشفي جنس جنينك وأنت في البيت اكتشفي جنس جنينك وأنت في البيت

الأحد 10-04-2016 18:36

الفضول بمجرد حدوث الحمل يجعلك تبحثين عن طريقة لمعرفة جنس المولود قبل أن يمكن ذلك بطريقة السونار، أو قبل ولادته؛ لأن السونار أحياناً يعطي نتائج خاطئة.

 

 وقد اجتهدت الجدات في اختراع الوسائل والطرق؛ لمعرفة جنس المولود وتناقلنا نحن الأمهات الصغيرات هذه الطرق جيلاً بعد جيل رغم أنها إن كانت صحيحة فإن ذلك لا يزيد على كون الأمر صدفة.

«سيدتي وطفلك» تطلعك على أهم هذه الخرافات التي لا زالت متداولة حتى الآن:

• عندما تفاجئك امرأة ما بسؤال هل أنت حامل؟ مدي يدك نحوها فإذا كان اتجاه يدك للأعلى بمعنى أن يظهر أعلى الكف فأنت حامل بولد، أما إذا كان باطن كفك للأعلى فأنت حامل ببنت.
• يتم وضع مقص وسكين تحت وسادة المرأة الحامل دون علمها، ويطلب منها أن تنام فإذا نامت باتجاه المقص فهي حامل ببنت، وإذا نامت باتجاه السكين فهي حامل بولد، أي أن المقص والسكين يكونان في اتجاهين مختلفين من طرفي الوسادة.
• إذا مشت الحامل في شهرها الأخير، وهي متقاربة القدمين فهي حامل بولد في حين مشيها وهي متباعدة القدمين فهي حامل بأنثى.


• غزارة الشعر في جسم المرأة الحامل تدل على حملها بولد.
• قله الشعر في جسمها أثناء الحمل تدل على حملها ببنت.
• محبة الزوج ومحبة تواجده بقربها تعني أنها حامل بولد، وإذا ما كرهت وجود الزوج في البيت فهي تكون حاملاً بأنثى.


• إذا اشتهت الحامل الحمضيات فهي حامل بولد خلال أشهر الوحام طبعاً، وإذا أكثرت من تناول البيض والحليب فهي حامل بأنثى.
• إذا حلمت الحامل بدجاجة أو إن رأت أحداً يهديها دجاجة فهي حامل ببنت، أما إذا رأت نفسها تحمل ديكاً أو يهدي لها فهي حامل بولد.


لاستفساراتك عن كل ما يدور في خاطرك، أرسلي أسئلتك إلى [email protected] ليرد عليها اختصاصيو سيدتي وطفلك

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