الصبّار.. 5 فوائد جماليَّة للبشرة والشعر

قديماً كانت أوراق الصبّار من أسرار الجمال الخاصّة بالطبقات المرفّهة على وجه الخصوص، إذ كانت الملكة كليوباترا تدلّك وجهها يومياً بعصارته، كما كانت الإمبراطورة جوزفين، زوجة نابليون، تنظّف بشرتها بعصارته مخلوطة باللبن. واشتهر هذا النبات عند القدامى بنبتة «الخلود» أو «المعجزة»، وكثر ذكر مزاياه التي تقي من التجاعيد وتعالج بعض الأمراض.

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إليك بعض استخدامات هذا النبات في المنزل، لكن عليك شراءه نقياً بنسبة 100%

-1 الصبّار لإزالة المكياج: يعتبر حلاً بديلاً للمستحضرات ذات المواد الكيميائيَّة، التي تُستخدم لإزالة المكياج؛ الطريقة: عليك استخدام القليل من عصارة الصبّار على قطعة قطن فقط، كحلّ طبيعي بديل.

-2 اصنعي من الصبّار مكعبات ثلج للبشرة: يمكنك وضع خلاصة النبات في مكعبات وتركها تتجمّد، ثمّ استخدامها في ما بعد على البشرة، في حال الإصابة بـ: حروق الشمس، الحروق العاديَّة، لسعات الحشرات، بقع الصدفيَّة.

-3 جل الصبّار غسول للبشرة: اخلطي ملعقة من جل الصبّار بملعقة من خلاصة اللوز وملعقة من الليمون واستخدمي المستحضر كغسول رائع للبشرة. ونظراً إلى نسبة المعادن فيه، يعمل الصبّار كمضادات للبكتيريا، ما يجعله مفيداً للبشرة الحساسة أو التي تعاني من البثور، كما أنَّه يساعد على تأخير علامات التقدُّم في السن. ضعي خلاصة الصبّار مع زيت جوز الهند الطبيعي النقي 100% ودلّكي بالمزيج اليدين، ثم قومي بغسلهما.

-4 الصبّار لتقشير البشرة: يعدُّ الصبّار مكوّناً أساسيّاً من مكوّنات خلطات التقشير المنزليَّة، لأنه يكسب البشرة نعومة ويزيد إمدادها بالأوكسجين فيجعلها تتنفس؛ الطريقة: قومي بوضع نصف كوب من جل الصبّار مع مقدار من السكّر الداكن أو بيكربونات الصوديوم للحصول على ملمس حادّ، ثمّ قومي بفرك الكوع، الكعب، الذراع أو أي منطقة ترغبين في تنعيمها.

-5 الصبّار لتساقط الشعر: يعمل الصبّار على حماية الشعر من التساقط والجفاف ويكسبه لمعاناً؛ الطريقة: تستخرج المادة الهلاميَّة من أوراق الصبّار، وتوضع على فروة الرأس مباشرة مع التدليك المستمرّ، ثم توضع فوطة ساخنة على الرأس لمدَّة ربع ساعة أو التعرُّض للبخار.

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