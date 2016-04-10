أخبار عاجلة

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

الصبّار.. 5 فوائد جماليَّة للبشرة والشعر

Google+ Print

الأحد 10-04-2016 02:00

قديماً كانت أوراق الصبّار من أسرار الجمال الخاصّة بالطبقات المرفّهة على وجه الخصوص، إذ كانت الملكة كليوباترا تدلّك وجهها يومياً بعصارته، كما كانت الإمبراطورة جوزفين، زوجة نابليون، تنظّف بشرتها بعصارته مخلوطة باللبن. واشتهر هذا النبات عند القدامى بنبتة «الخلود» أو «المعجزة»، وكثر ذكر مزاياه التي تقي من التجاعيد وتعالج بعض الأمراض.

قد يعجبك :  خلطة طبيعية لـ تبييض الأظافر بالفيديو

إليك بعض استخدامات هذا النبات في المنزل، لكن عليك شراءه نقياً بنسبة 100%

 -1 الصبّار لإزالة المكياج: يعتبر حلاً بديلاً للمستحضرات ذات المواد الكيميائيَّة، التي تُستخدم لإزالة المكياج؛ الطريقة: عليك استخدام القليل من عصارة الصبّار على قطعة قطن فقط، كحلّ طبيعي بديل.
-2 اصنعي من الصبّار مكعبات ثلج للبشرة: يمكنك وضع خلاصة النبات في مكعبات وتركها تتجمّد، ثمّ استخدامها في ما بعد على البشرة، في حال الإصابة بـ: حروق الشمس، الحروق العاديَّة، لسعات الحشرات، بقع الصدفيَّة.
-3 جل الصبّار غسول للبشرة:  اخلطي ملعقة من جل الصبّار بملعقة من خلاصة اللوز وملعقة من الليمون واستخدمي المستحضر كغسول رائع للبشرة. ونظراً إلى نسبة المعادن فيه، يعمل الصبّار كمضادات للبكتيريا، ما يجعله مفيداً للبشرة الحساسة أو التي تعاني من البثور، كما أنَّه يساعد على تأخير علامات التقدُّم في السن. ضعي خلاصة الصبّار مع زيت جوز الهند الطبيعي النقي 100% ودلّكي بالمزيج اليدين، ثم قومي بغسلهما.
-4 الصبّار لتقشير البشرة: يعدُّ الصبّار مكوّناً أساسيّاً من مكوّنات خلطات التقشير المنزليَّة، لأنه يكسب البشرة نعومة ويزيد إمدادها بالأوكسجين فيجعلها تتنفس؛ الطريقة: قومي بوضع نصف كوب من جل الصبّار مع مقدار من السكّر الداكن أو بيكربونات الصوديوم للحصول على ملمس حادّ، ثمّ قومي بفرك الكوع، الكعب، الذراع أو أي منطقة ترغبين في تنعيمها
-5 الصبّار لتساقط الشعر: يعمل الصبّار على حماية الشعر من التساقط والجفاف ويكسبه لمعاناً؛ الطريقة: تستخرج المادة الهلاميَّة من أوراق الصبّار، وتوضع على فروة الرأس مباشرة مع التدليك المستمرّ، ثم توضع فوطة ساخنة على الرأس لمدَّة ربع ساعة أو التعرُّض للبخار.

تابعي أيضاً:

فوائد الفازلين للوجه ستفاجئك!

خلطات تبييض اليدين في المنزل

7 عمليات تجميل يمكنك إجراؤها في المنزل

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا

بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا

بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة

بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة

بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب»

بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب»

بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت»

بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت»