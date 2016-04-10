هكذا عادت كارول سماحة بعد الحمل

تتميز النجمة كارول سماحة بكلاسيكيتها وبإطلالاتها الناعمة. وبالرغم من أنها كانت تبدو جميلة في فترة الحمل، إلا أنها فاجأت جمهورها بالتبدل الواضح في شكلها بالصور التي نشرتها مع الألبوم الجديد "ذكرياتي" بعد الانجاب.

أطلت كارول سماحة بمكياج ناعم جداً مع تسريحة الشعر المنسدل بشكل تموجات عريضة مرفوعة من جانب واحد بأكسسوار من الورود الزهرية، ما جعلها تبدو أصغر ب 10 سنوات. هذا التبدل الواضح بالشكل كان ايجابياً جداً وسلط الضوء على الجانب الرومنسي الشاب عند كارول.

تابعي الخطوات واحصلي على مكياج ناعم يجعلك تبدين أصغر في السن، على غرار كارول سماحة:

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-أسسي بشرتك باللون البرونزي بشكل يخفي كلّ العيوب ويشرق الوجه

-استخدمي بودرة الوجنتين الزهرية الداكنة وطبقيها بشكل ترفع معه الوجه

-أتركي حواجبك طبيعية واكتفي بملء الفراغات بقلم تحديد الحواجب

-ضعي الظلال البني الفاتح أو الزهري الداكن على الجفن المتحرك

-انتقلي إلى الجفن الثابت وضعي القليل من الظلال البيج أو الزهري الفاتح

-طبقي القليل من الظلال اللامعة على الزاوية الداخلية للعين

-استخدمي الكحل الأبيض داخل الجفن السفلي ما يجعل العين تبدو أكبر

-ظللي الجفن السفلي بشكل خط رفيع من الظلال البرونزي

-ضعي الرموش الكثيفة والكبيرة وحاولي سحبها خارج الحدود الخارجية للعين لتكبيرها

-كثفي رموشك بالماسكرا

-اكتفي بأحمر الشفاه الزهري الفاتح الماتي

بذلك تحصلين على مكياج طبيعي لإطلالة شابة.

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