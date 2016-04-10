5 نصائح لتطويل الشعر

من أكثر المواضيع التي تتحدث عنها السيدات في مجال العناية بالشعر، طريقة وكيفية الجمع بين الشعر الصحي والطويل في آن واحد، فمشاكل القشرة واختيار الشامبو المناسب وغيرها، قد أصبحت حلولها أكثر سهولة، مقارنة بمشاكل تطويل الشعر.

ورغم أن هذا الأمر من أكثر الأمور صعوبة واحتياجاً للكثير من الوقت، إلا أنه ليس مستحيل التحقيق، وكل ما عليك فعله هو التحلي ببعض الصبر مع الالتزام بأسرار "سيِّدتي نت"الخمسة التالية للحصول على شعر صحي وأكثر طولاً:

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1-التخلص من الأطراف المقصّفة

من الأفضل أن تقومي بقص أطراف شعرك كلّ شهرين على الأقل، للتخلص من النهايات المقصفة وتعزيز نمو الشعر وتقويته، كما عليك تجنب الإكثار من استخدام مصففات الشعر، لحماية شعرك من التقصف.

2-الضفائر

من أسهل التسريحات البسيطة والرائجة تسريحة الضفائر، فهي تتميز بالجاذبية والتنوع، وهناك الكثير من تسريحات الضفائر التي يمكنك القيام بها في مختلف الأوقات، ولكن عليك الحرص على غسل شعرك وترطيبه جيداً والعناية به قبل عمل الضفائر، لتحصلي على شعر قوي وطويل، كما أنّ الضفائر من الممكن أن تخلق بعض التموجات الطبيعية لشعرك.

3-تجنبي منتجات الشعر التي تحتوي على السيليكون

قد يجعل السيليكون شعرك ناعماً وسلساً،إلا أنه قد يؤذيه مع الوقت، لأنه يؤثر على بصيلات الشعر ويمنعه من النمو ويؤدي إلى تساقطه مع مرور الوقت، لذا احرصي على شراء منتجات العناية بشعرك التي لا تحتوي على السيليكون أو الكبريتات.

4-حبوب منع الحمل

تحتوي حبوب منع الحمل على هرمون "البروجسترون"، وهو هرمون يحفز على تنظيم وظائف الجسم، كما أنه مسؤول عن نمو الشعر ومنع تساقطه، لذا يمكنك سحق حبوب منع الحمل وإضافتها إلى الشامبو الخاص بك، للحفاظ على صحة وقوة شعرك.

5-الزيوت الطبيعية

للحفاظ على تألق وصحة شعرك احرصي على وضع الزيوت الطبيعية على شعرك كحمام زيت عميق للشعر، مثل: زيت جوز الهند، إكليل الجبل، زيت الخروع، كما يمكنك مزجها مع الشامبو الخاص بك وتدليك فروة الرأس بها وتركها لبعض الوقت، ثم غسل شعرك بالشامبو كالمعتاد.

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