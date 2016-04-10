في_إفريقيا - ماذا فعل الأهلي بعد العودة بالتعادل 1-1؟ إخفاقان و7 انتصارات

حدد هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الدولي والإفريقي الفارق بين بوب برادلي مدرب مصر السابق والمدير الفني الحالي هيكتور كوبر.

وقال أبوريدة:"برادلي له كل العذر، تولى المهمة في ظروف صعبة للغاية، من توقف الدوري، وخياراته كانت عديدة، حيث استعان بـ70 لاعبًا، مما أدى لعدم تجانس الفريق".

وأضاف خلال استضافته بقناة المحور "أما المنتخب حاليًا يضم مجموعة مختلف من اللاعبين، بينهم 4 سبق لهم الاحتراف في دوريات أوروبية قوية".

وواصل "المنتخب أصبح أكثر تماسكًا، وانتظام المسابقة ساعد هيكتور كوبر على انتقاء اللاعبين بشكل جيد، حيث بات قوام المنتخب يتراوح بين 25 إلى 35 لاعبًا".

وتابع أبو ريدة "لا ننسى أيضًا أن هدوء الأوضاع في مصر آخر عامين، ساعد على انتظام مسابقة الدوري، عكس الأحوال مع برادلي، حيث كان المجتمع به حالة ثورة وغليان".

وأتم أبوريدة "أهنيء اللاعبين والجهاز الفني على التأهل نظريًا لكأس إفريقيا 2017 بعد ثلاث محاولات متتالية، لم يحالفنا التوفيق".