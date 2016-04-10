أخبار عاجلة

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ماذا قالت شيريهان في ذكرى ميلاد شقيقها الذي مات في ظروف غامضة

Google+ Print

الأحد 10-04-2016 14:29

أحيت أمس النجمة شيريهان ذكرى عيد ميلاد شقيقها عازف الجيتار عمر خورشيد حيث نشرت صورة له عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلقت عليه قائلة"عمري"ودشنت هاشتاغ باسمه.

وكان عمر خورشيد قد توفى في ظروف غامضة حيث طاردته سيارة لم يتم التعرف عليها ولما حاول الوصول إليها اصطدم بجزيرة تتوسط الطريق ليلقى مصرعه في الحال فيما تم نقل زوجته دينا التي كانت ترافقه في السيارة إلى المستشفى،وحاولت الشرطة المصرية وقتها معرفة سر السيارة التي طاردته لكنها فشلت وقيدت القضية ضد مجهول.

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي