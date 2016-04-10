ماذا قالت شيريهان في ذكرى ميلاد شقيقها الذي مات في ظروف غامضة

أحيت أمس النجمة شيريهان ذكرى عيد ميلاد شقيقها عازف الجيتار عمر خورشيد حيث نشرت صورة له عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلقت عليه قائلة"عمري"ودشنت هاشتاغ باسمه.

وكان عمر خورشيد قد توفى في ظروف غامضة حيث طاردته سيارة لم يتم التعرف عليها ولما حاول الوصول إليها اصطدم بجزيرة تتوسط الطريق ليلقى مصرعه في الحال فيما تم نقل زوجته دينا التي كانت ترافقه في السيارة إلى المستشفى،وحاولت الشرطة المصرية وقتها معرفة سر السيارة التي طاردته لكنها فشلت وقيدت القضية ضد مجهول.

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