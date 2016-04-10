ديمة الجندي تعيش قصة حب بعد طلاقها

تقوم الفنانة ديمة الجندي بتصوير دورها في الجزء الثاني من العراب وعن دورها في العمل قالت الفنانة ديمة الجندي بتصريح خاص لـ "سيدتي نت": أجسد شخصية نسرين وهي مهندسة تعمل في دائرة حكومية وامرأة مطلقة ولديها ولد وهناك مشاكل مع زوجها تنتقل للعيش في الحارة التي يعيش فيها نورس الذي يجسد شخصيته الفنان والمخرج حاتم علي وتنشأ قصة حب بينهما وتتطور هذه العلاقة.

وعبرت ديمة عند سعادتها بالعمل مع المخرج حاتم علي، قائلة: حاتم فنان كما هو مخرج متقن ويهتم بأدق التفاصيل ويعطي الفنان الذي يقابله طاقة وتفاؤلاً.