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شاروخان: شرف كبير أن استقبل الأميرين ويليام وكيت

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الأحد 10-04-2016 14:23

تسلط الأضواء اليوم على زيارة الأمير ويليام William وزوجته دوقة كامبريدج كيت ميدلتون Kate Middleton الى الهند، حيث سيكون في استقبالهما مشاهير بوليوود يتقدمهم شاروخان Shahrukhan، أميتاب باتشان Amitabh Bachchan، أرجون كابور Arjun Kapoor، هيريثك روشان Hirithik Roshan ، أيشواريا راي Ashwarya Rai وغيرهم.

وتبدأ هذه الزيارة الرسمية اليوم الأحد 10 أبريل في مومباي، على ان تنتهي يوم 16 أبريل الجاري.

ونقلت مصادر صحفية عن شاروخان قوله: "شرف عظيم لي أن أكون في استقبال ولي العهد البريطاني الأمير ويليام وزوجته الدوقة كيت في زيارتهما الاولى الى الهند، وسأكون في استقبالهما الى جانب أصدقائي من النجوم."

وأضاف شاروخان:" سنرى ما إذا كان الأميرين سيحضران فيلمي الجديد "Fan" الذي لم يُعرض بعد في المملكة المتحدة، علماً ان أفلامنا تلقى نسبة مشاهدة كبيرة في برطانيا.. نأمل ذلك دعونا ننتظر ونرى ما سيحصل."

وبحسب المفوضية العليا البريطانية، سيحضر حفل الاستقبال عامر خان Aamir Khan، فرحان أختر Farhan Akhtar، ريشي كابور Rishi Kapoor وآخرين.

 

استعدادات الدوقة كيت والأمير وليام لزيارة الهند

 

 

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