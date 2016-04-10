الصور الأولى لوصول الأمير ويليام وكيت ميدلتون الى الهند

نشرت صحيفة الـ Daily mail البريطانية الصور الاولى لوصول الأمير ويليام William وزوجته الدوقة كيت ميدلتون Kate Middleton الى الهند.

وكشفت الصحيفة ان الأمير وزوجته لم يصلا الى المطار بإستقبال حاشد، بل توجها مباشرة الى فندق Taj Mahal Palace مباشرة في مدينة مومباي الهندية، برفقة 11 شخصاً من الحاشية التي سترافقهم طوال الزيارة على مدى 7 أيام.

أطلت كيت بفستان أحمر قريب الى الستايل الهندي، من تصميم دار Alexander McQueen العالمي للأزياء، وحقيبة من Russell and Bromley.

ومن المتوقع أن يلتقي دوق ودوقة كامبريدج مساء اليوم بـ 150 شخصاً من مجموعة Boligarch set، الى جانب العديد من نجوم الصف الأول في بوليوود.

يشار الى ان الأمير ويليام والدوقة حجزا غرفة عادية في فندق Taj Mahal Palace، سعرها 988 دولار في الليلة الواحدة.

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