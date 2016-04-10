سر الملصقات الإعلانية لمسلسل الميزان لغادة عادل

نشرت الملصقات الخاصة بمسلسل "الميزان" للفنانة غادة عادل مؤخرا على صفحة الشركة المنتجة "تي فيجن" للمنتج طارق الجنايني وظهر في كل ملصق فنان واحد فقط.

تفاصيل الفكرة يسردها لسيدتي نت صاحب فكرة هذه الملصقات عماد صفوت حيث أشار أن كل بطل يكون له الملصق الإعلاني الخاص به لأن أبطال العمل كثيرين ولديهم أعداد كبيرة على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لذا فتكون دعاية جيدة للعمل أن ينشر الفنان الملصق الخاص به على صفحته.

وأكمل عماد قائلا أن الفكرة مستوحاة من الأحداث الدرامية التي تدور في إطار من الغموض والإثارة،كما أن ملامح الفنانين على الملصقات شبيه بكل حدث وشخصية كل فنان مشارك في العمل.

وأوضح عماد أن هناك ملصق أخر للعمل سيتم تنفيذه أخر شهر أبريل الجاري وسيجمع كل أبطال العمل.

والملصقات الدعائية لمسلسل"الميزان"من تصميم أيمن لطفي.

المسلسل من المزمع عرضه خلال المارثون الدرامي لشهر رمضان القادم ويشارك في بطولته كل من الفنانين محمد فراج وباسل الخياط وشيرين رضا وصبري فواز واحمد فهمي وبيومي فؤاد وناهد السباعي،عن قصة من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد خالد.

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