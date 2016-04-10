هل تجمع علاقة حب بين بطلي "موسم الكرز" و"بنات الشمس"؟

في مؤتمر صحفي حاشد، أعلنت قناة D التركية بدء تصوير مسلسلها الرومانسي الكوميدي الجديد "حب حياتي"، الذي اختير لبطولته التوب موديل والنجم الصاعد سيركان تشاي أوغلو، إثر تحقيقه نجاحاً جماهيرياً غير مسبوق في تركيا في أوّل مسلسلاته الرومانسية "موسم الكرز"، وتصدّره الرايتنغ عامين كاملين، من دون أيّ تراجع في نسبة المشاهدة.

وستشاركه بطولة المسلسل الجديد، النجمة التركية هاندة دوغان ديمير بطلة المسلسل الشبابي الناجح "ما وراء الشمس".

وانضم إليهما نجوم مهمون ومشهورون، من أبرزهم: بيرك هاكمان، زينب إيرونات، ظافر ألغوز...

قصة مسلسل "حب حياتي"

تدور أحداث المسلسل حول الحسناء الثلاثينية جوكشي (هاندة دوغان ديمير) البارعة في عملها في وكالة إعلانات مهمّة وناجحة، والتي تفاجأ في لحظة من حياتها بأنّ كلّ صديقاتها تزوّجن ما عداها، وبأنّها بلغت سنّ الثلاثين من دون أن تصادف شريك حياتها، فتبدأ في البحث عن حبّ حياتها الذي لم تجده، لأنها لا تريد أيّ رجل، إذ تبحث عن رجل عاشق بجنون، ووسيم، وجذاب، ومرح، وحين تراه تشعر بجمال الحياة معه. وبينما هي تبحث عنه، لا تشعر في البداية بأنه ربما يكون أقرب إليها ممّا تتخيّل.

وفي نفس الشركة يعمل مديرها ديمير (سيركان تشاي أوغلو) الذي ينتمي إلى عائلة تركية تقليدية ومستقرّة وميسورة الحال، لم تحرمه من شيء، إلا أنه غير سعيد تماماً، بعد فشل علاقاته العاطفية مع عدّة فتيات، ما أصابه بإحباط نفسي، جعله ينغلق قليلاً على ذاته، ويُصبح أكثر حذراً مع الفتيات؛ فهل يكون هو حبّ حياة جوكشي؟

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي