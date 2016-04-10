ناصر القصبي وعبدالله السدحان وصراع مشتعل للعام الثاني في رمضان

من جديد وللعام الثاني على التوالي وللمرّة الثانية منذ انفصالهما، يتقابل نجما الكوميديا السعودية وبطلا المسلسل الأشهر في المملكة "طاش ما طاش" الفنانان ناصر القصبي وعبدالله السدحان وجهاً لوجه في منافسة درامية ساخنة في رمضان المقبل.. فبعد أن دخل النجمان في صراع فني مباشر رمضان الماضي من خلال"سيلفي" لناصر القصبي وباقة من نجوم السعودية والخليج، مقابل "منا وفينا" لعبدالله السدحان ونخبة من نجوم المملكة والخليج، يستعدّ القصبي

بـ "سيلفي 2" على شاشة mbc لمواجهة فنية من العيار الثقيل مع رفيق دربه السدحان بمسلسله على التلفزيون السعودي... "سيدتي" تكشف في هذا التقرير أسرار الصراع الفني بين القصبي والسدحان وخريطة الدراما السعودية في رمضان 2016 ...

يبدو أن صراع القمة بين عبدالله السدحان وناصر القصبي سيكون العنوان الأبرز والأوحد في الدراما السعودية في رمضان المقبل، فقبل أكثر من شهرين على بداية الشهر الفضيل تبلورت بشكل كبير ملامح خريطة الأعمال السعودية في رمضان، حيث أن هناك انخفاضاً رهيباً في عدد الأعمال الدرامية السعودية رمضان هذا العام، مع تراجع المسلسلات المحليّة إلى أربعة فقط، بعد أن كان عددها ضعف هذا الرقم رمضان الماضي وأضعافه في السنوات القليلة الماضية.

كما أن المسلسلات الأربعة سيعرض نصفها على قناة «روتانا خليجية» من خلال عملين هما «سناب شاف» لأسعد الزهراني وعدد من النجوم والجزء الخامس من «شباب البومب» لفيصل العيسى، فيما سيعرض الجزء الثاني من مسلسل «سيلفي» لناصر القصبي على شاشة mbc، ويضع التلفزيون السعودي رهانه الوحيد على عمل واحد من بطولة النجم عبدالله السدحان.

ومثلما حدث رمضان الماضي، هناك مسلسلان من العيار الثقيل يتوقّع أن يكونا الأبرز في الدراما السعودية رمضان 2016، حيث يضمّان كل نجوم الفن السعودي تقريباً، بعد أن حشد ناصر القصبي وعبدالله السدحان لبطولة عمليهما أغلب نجوم المملكة.

ولعلّ ما يؤجّج الصراع بين السدحان والقصبي أن مسلسليهما سيعرضان في نفس التوقيت خلال شهر رمضان في الفترة الذهبية على التلفزيون السعودي وقناة mbc على الترتيب، وبالتالي التنافس للاستحواذ على نسب المشاهدة الأعلى للجمهور السعودي.

"سيلفي 2"

النجاح الكبير وردود الفعل الواسعة التي حقّقها «سيلفي» رمضان الماضي، دفع صنّاع العمل وقناة mbc لتقديم جزء ثان من المسلسل رمضان المقبل، وفي سبيل ذلك أطاح «سيلفي 2» وللعام الثاني على التوالي بالجزء الرابع من «واي فاي» خارج خريطة رمضان والذي يعرض بشكل أسبوعي حالياً على mbc، كما أطاح من قبل بمسلسل «بيوت من تراب» بطولة ناصر القصبي الذي تأجّل للعام الثاني كذلك.

المسلسل بطولة الفنان ناصر القصبي، ويجري تصويره ما بين الإمارات والسعودية ولبنان ومصر وأوروبا، ويحسب للعمل أنه أول مسلسل سعودي يتم تصويره حيث بدأ التصوير في شهر فبراير (شباط) فيما تمّ البدء في تصوير مسلسلي «شاب البومب 5» و«سناب شاف» في مارس (آذار) وربما يتأخّر بدء تصوير مسلسل عبدالله السدحان حتى بداية أبريل (نيسان)، وتخصّص له قناة mbc ميزانية كبيرة، وتحشد في بطولته عدداً كبيراً من نجوم الدراما السعودية والخليجية، ومن المقرّر عرضه في الفترة الذهبية بالشهر الفضيل.

وهو عمل كوميدي اجتماعي، يتكوّن من ثلاثين حلقة منفصلة تمزج بين الكوميديا والتراجيديا وتتناول قضايا جريئة من الواقع الخليجي والعربي وموضوعات جديدة عمّا تمّ تقديمه بالجزء الأول، ومن إنتاج شركة «يارا ميديا» التابعة للمخرج أوس الشرقي.

ويشرف الفنان ناصر القصبي على ورشة كتابة المسلسل التي يترأّسها خلف الحربي وتضمّ عدداً من الكتّاب الجدد بجانب ناصر العزاز وعبدالرحمن الوابلي وعبدالعزيز المدهش، وإخراج أوس الشرقي، وبطولة ناصر القصبي وعدد من نجوم الكوميديا السعودية والخليجية ومنهم: حبيب الحبيب وعبدالإله السناني وأسعد الزهراني ومحمد الطويان وريم عبدالله ومريم الغامدي وأغادير السعيد وريماس منصور.

"مستر كاش"

يراهن التلفزيون السعودي على نجم واحد هذا العام، حيث يقدّم مسلسلاً درامياً وحيداً في رمضان 2016 للفنان عبدالله السدحان بعنوان «مستر كاش» بعد أن كان «طاخ طيخ» وفي وقت سابق «الدروازة» مثلما يتردّد، بعد أن قدّم السدحان ومجموعة من نجوم الفن السعودي مسلسل «منا وفينا» على التلفزيون السعودي رمضان الماضي وحقّق نجاحاً لافتاً.

المسلسل يتم تصويره في الرياض، وإن كان يُعاب عليه التأخّر الكبير في بدء عمليات التصوير، وتخصّص له القناة الأولى بالتلفزيون السعودي الفترة الذهبية للعرض في رمضان، وهو عمل كوميدي اجتماعي إنساني، حلقاته منفصلة، ويناقش العديد من القضايا من واقع المجتمع السعودي في قوالب درامية منوّعة بين الكوميدي والتراجيدي.

والعمل من إنتاج مؤسسة «فن» المحلية للإنتاج الفني التابعة لعبدالله السدحان، وتأليف ورشة نص يشرف عليها الفنان عبدالله السدحان وتضمّ الكاتبين عنبر الدوسري وحسين الراشد، وإخراج أسد فولادكار، وبطولة عبدالله السدحان بجانب نخبة من أهم نجوم الدراما السعودية والخليجية ومنهم: محمد العيسى ويوسف الجراح ومشعل المطيري وريم عبدالله ومروة محمد وأغادير السعيد وشمعة محمد ومريم الغامدي وإيمان القصيبي وعلي المدفع وعبدالعزيز المبدل ومحمد الكنهل وبشير الغنيم وعبدالرحمن الخطيب ومشعل العتيبي وعدد من نجوم «اليوتيوب».

ويعتمد السدحان مثلما فعل في مسلسله العام الماضي «منا وفينا» على البطولة الجماعية لأشهر نجوم الكوميديا، لينهي الثنائية في الأعمال الكوميدية السعودية وخاصة المنفصلة، حيث يقوم ببطولة حلقاته باقة من أهم نجوم الكوميديا في المملكة ومنهم يوسف الجراح ومحمد العيسى وغيرهما، مستغنياً عن الثنائية في «طاش» بين السدحان والقصبي، ولم يستبدلها بثنائية بين السدحان وفنان آخر، كما فعل ناصر القصبي في «سيلفي» بتبديل ثنائية «طاش» مع السدحان بثنائية جديدة مع الفنان حبيب الحبيب.

وأيضاً تقديم رؤية إخراجية فنية مغايرة من المخرج اللبناني أسد فولادكار صاحب النجاحات الكبيرة في الكوميديا المصرية، والذي أخرج «منا وفينا» العمل الذي قدّمه عبدالله السدحان رمضان الماضي، حيث يستخدم أحدث تقنيات الصورة من خلال فريق لبناني ومصري محترف لتقديم صورة مميّزة تماثل الأعمال المصرية في جودة صورتها وترفع مستوى العمل فنياً وفق رؤية فنية وإخراجية خاصة.

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