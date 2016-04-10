الأمير ويليام وكيت يرفضان جناح الـ 13 الأف دولار.. والهند تستعد لاستقبالهما

تستعد الهند اليوم الأحد 10 أبريل لإستقبال الأمير ويليام William وزوجته الدوقة كيت ميدلتون Kate Middleton، في زيارة ملكية ستستمر 7 أيام، وسيكون خلالها عدة محطات رسمية وإنسانية.

ويليام وميدلتون سيزوران اليوم فندق Taj Mahal Palace في مدينة مومباي، حيث التقطت إحدى أشهر صور الأميرة ديانا، وهو الفندق نفسه الذي تعرض في العام 2008 لهجوم عنيف، اعتُقل خلاله جميع النزلاء.

وذكرت صحيفة Mirror البريطانية ان الأمير وزوجته سيجولان على غرف الفندق، وسيضعان أكاليل الزهور للضحايا الذين ذهبوا ضحية الإعتداء الإرهابي، كما سيلتقيان موظفي الفندق الذين عرضوا أنفسهم للخطر من أجل حماية الضيوف في الـ 2008.

وكشفت الـ daily mail أن ويليام وميدلتون رفضا النزول في جناح عائلة Tata الفخم الذي يعود لـ Cyrus Pallonji Mistry وهو أحد أكبر رجال الأعمال في الهند، ورئيس مجلس إدارة مجموعة Tata، ومالك الفندق، الذي يستقبل أهم الشخصيات الفنية والسياسية، أبرزهم الرئيس الأمريكي بارك أوباما Barack Obama وزوجته السيدة الأولى ميشيل أوباما Michelle Obama.

ورجحت الصحيفة سبب رفضهما البقاء في الجناح الفاخر الذي يتكون من 15 غرفة وتصل تكلفة الليلة الواحدة فيه الى 13 ألف دولار، الى قرار عائلة Tata بإغلاق مصانع شركة Tata Steel في بريطانيا بسبب أدائها المالي المتدهور، مما يتسبب بخسارة مئات البريطانيين لعملهم.

الأمير ويليام والدوقة حجزا غرفة عادية في فندق Taj Mahal Palace، سعرها 988 دولار في الليلة الواحدة.

ومن المتوقع أن يلتقي دوق ودوقة كامبريدج مساء اليوم بـ 150 شخصاً من مجموعة Boligarch set، الى جانب العديد من نجوم الصف الأول في بوليوود.

يشار الى ان زيارة ويليام، وهو الثاني في ترتيب خلافة العرش البريطاني بعد والده الأمير تشارلز Charles، تأتي قبيل احتفال الملكة إليزابيث الثانية بعيد ميلادها الـ 90 في 21 نيسان/أبريل، فيما تُعتبر الرحلة الخارجية الأكبر للأمير وكيت منذ ولادة ابنتهما شارلوت Charlotte، قبل حوالى عام.

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