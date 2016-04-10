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بالصور.. جامعة قناة السويس تستضيف دورة الشهيد الرفاعى الـ43 فى كرة القدم

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بالصور.. جامعة قناة السويس تستضيف دورة الشهيد الرفاعى الـ43 فى كرة القدم بالصور.. جامعة قناة السويس تستضيف دورة الشهيد الرفاعى الـ43 فى كرة القدم
تستضيف اليوم الأحد، جامعة قناة السويس، دورة الشهيد الرفاعى الـ43 وذلك فى مسابقات كرة القدم الخماسية بنات، وتنس الطاولة وكرة القدم، برعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس وإشراف عام الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف فاتن السيد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وأكد عادل القاضى مدير إدارة النشاط الرياضى أن الجامعة تشارك فى 15 لعبة فى دورة الشهيد الرفاعى سواء ألعاب فردية أو جماعية، ومنها تنس الطاولة وألعاب القوى والجو دو والكراتيه والمصارعة والسباحة وكرة القدم وكرة القدم الخماسى.

وأضاف القاضى أن الجامعة اليوم استضافت جامعة المنيا وجامعة الأزهر وجامعة الأكاديمية العربية فى إطار مسابقات كرة القدم الخماسية بنات، وأن الجامعة ستستضيف أيضا مسابقة التنس طاولة فى إطار نفس المسابقة يومى 16 و17 إبريل الحالى.

جامعة قناة السويس تستضيف دورة الشهيد الرفاعى الـ43 فى كرة القدم (1)

جامعة قناة السويس تستضيف دورة الشهيد الرفاعى الـ43 فى كرة القدم (2)

جامعة قناة السويس تستضيف دورة الشهيد الرفاعى الـ43 فى كرة القدم (3)

جامعة قناة السويس تستضيف دورة الشهيد الرفاعى الـ43 فى كرة القدم (4)

جامعة قناة السويس تستضيف دورة الشهيد الرفاعى الـ43 فى كرة القدم (5)

جامعة قناة السويس تستضيف دورة الشهيد الرفاعى الـ43 فى كرة القدم (6)

جامعة قناة السويس تستضيف دورة الشهيد الرفاعى الـ43 فى كرة القدم (7)

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