وزير الاتصالات: معهد تكنولوجيا المعلومات بجامعة أسيوط نقلة نوعية غير مسبوقة

أكد المهندس ياسر القاضى، على أن معهد تكنولوجيا المعلومات بجامعة أسيوط يعد نقلة نوعية غير مسبوقة فى الخدمات التكنولوجية التى تقدمها وزارة الاتصالات فى مصر ، والذى يساهم فى دعم صناعة تكنولوجيا المعلومات فى المحافظة، وذلك من خلال ما يقدمه من خدمات تكنولوجية على مستوى متميز من الدقة والمهارة.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الاتصالات على استعداد لتسخير كافة إمكانياتها لدعم المزيد من المشروعات التكنولوجية فى محافظة أسيوط، وذلك فى إطار خطتها لإقامة منطقة تكنولوجية كبرى فى المحافظة، مضيفا أن أسيوط تمتلك كافة المقومات والكوادر المادية والبشرية لإقامة منطقة تكنولوجية على أعلى مستوى من التقدم، والتى من المقرر لها أن تساهم بدور كبير وفعال فى تأهيل الشباب لسوق العمل وتشجعيهم على استثمار عقولهم فى الإبداع والابتكار وبناء مستقبلهم، وهو ما يتوافق مع المبادرة الرئاسية وتحقيق خطة الدولة فى الاتجاه إلى تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الاتصالات إلى معهد تكنولوجيا المعلومات بجامعة أسيوط، والتى رافقه فيها المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط والدكتور طارق الجمال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وذلك بحضور الدكتور حسن الهوارى عميد كلية العلوم، والدكتور عادل أبو المجد عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور محمد أبو زهاد مدير مشروع نظم المعلومات الإدارية، والدكتور حسنى إبراهيم رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات والمدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة، والدكتور محمد الشربينى المشرف العام على شبكة المعلومات، والدكتور طارق كمال المشرف على شبكة المعلومات بالجامعة والمهندس أيمن عياد مدير فرع معهد التكنولوجيا بجامعة أسيوط، وبسمة جعفر مديرة الموارد البشرية وحسام الدين محمد على مدير العلاقات العامة بالمعهد، وكذلك لفيف من أعضاء هيئة التدريس والشباب المتدربين به والتى تهدف إلى التعرف على إمكانيات المعهد وما يقدمه من خدمة فى مجال تدريب الشباب على أحدث نظم تكنولوجيا المعلومات ونظم الاتصالات، والعمل على تنمية كوادر المجتمع المدنى بما يضمن استدامتها وفقاً لاحتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.

وقال محافظ أسيوط، إن مستقبل الطلاب فى هذه المرحلة يتجه إلى مختلف التخصصات داخل سوق العمل الخاص والذى يفتح الكثير من المجالات المختلفة، مشيداً بالتجارب الرائعة والمتنوعة التى عرضها طلاب جامعة أسيوط من خلال معهد التكنولوجيا، وأشار إلى تفرد المركز باعتباره الأول فى صعيد مصر والذى يتيح فرصا كبيرة لشباب أسيوط بصفة خاصة وشباب الصعيد بصفة عامة.

وقد تضمنت الزيارة جولة تفقدية لوزير الاتصالات ومرافقيه إلى مركز الحوسبة السحابية بعد انتهاء عملية تطوير المركز ومضاعفة إمكانياته، والذى يعد الفريد من نوعه على مستوى الجمهورية، حيث يهدف إلى دعم صناعة تكنولوجيا المعلومات فى الصعيد وتقديم خدمات تكنولوجية على أعلى مستوى لصناعة تكنولوجيا المعلومات فى مصر للشركات العاملة فى هذا المجال، كما تضمنت الزيارة عرضا لبعض النماذج الواعدة للشباب المتدربين بالمعهد والذين نجحوا فى تحقيق تجارب متميزة فى مختلف التخصصات بسوق العمل الخاص.

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