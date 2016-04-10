أخبار عاجلة

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

السيطرة على حريق بمزرعة للمواشى بقرية سرسنا بالفيوم

Google+ Print
السيطرة على حريق بمزرعة للمواشى بقرية سرسنا بالفيوم السيطرة على حريق بمزرعة للمواشى بقرية سرسنا بالفيوم
تمكنت الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق بمزرعة للمواشى بقرية سرسنا بمركز الفيوم، وأسفر الحريق عن نفوق عدد من الماشية ولم يسفر عن إصابات بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا بنشوب حريق بمزرعة للمواشى بقرية سرسنا بمركز الفيوم، عبارة عن مبنى من البلوك مسقوف بجريد النخل والبوص ملك المواطن حسن ع ع 47 سنة فلاح.

وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية، وتمكنت من إخماد الحريق وأسفر عن نفوق 7 عجول بقرى و9 خروف، وأكد صاحب المزرعة أن سبب الحريق ماس كهربائى، ولم يتهم أحدا، وتحرر محضر بالواقعة قيد برقم 1619 لسنة 2016 وأُخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

- إزالة 76 حالة تعديات مخالفة فى حملة مكبرة بمركز إبشواى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365