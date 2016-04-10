السيطرة على حريق بمزرعة للمواشى بقرية سرسنا بالفيوم

تمكنت الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق بمزرعة للمواشى بقرية سرسنا بمركز الفيوم، وأسفر الحريق عن نفوق عدد من الماشية ولم يسفر عن إصابات بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا بنشوب حريق بمزرعة للمواشى بقرية سرسنا بمركز الفيوم، عبارة عن مبنى من البلوك مسقوف بجريد النخل والبوص ملك المواطن حسن ع ع 47 سنة فلاح.

وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية، وتمكنت من إخماد الحريق وأسفر عن نفوق 7 عجول بقرى و9 خروف، وأكد صاحب المزرعة أن سبب الحريق ماس كهربائى، ولم يتهم أحدا، وتحرر محضر بالواقعة قيد برقم 1619 لسنة 2016 وأُخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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