أمن القاهرة يضبط "مبيض محارة" قتل والد زوجته بسبب خلافات مالية بالخليفة

تمكنت قوات الأمن بالقاهرة، من كشف لغز العثور على جثة عامل بناء داخل شقته بالخليفة، حيث تبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة زوج ابنة المتوفى .

تلقى قسم شرطة الخليفة بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شخص داخل منزله، وبالانتقال عثر على جثة "محمد. م" 60 سنة عامل بناء، مقيم محل البلاغ، مسجاة على ظهرها بصالة الشقة، يرتدى ملابسه كاملة، وبها إصابات عبارة عن كدمات بمؤخرة الرأس وخدوش بالرقبة، وكسر بعظام الجمجمة، وتبين سلامة جميع منافذ الشقة، وعدم وجود بعثرة فى محتوياتها، كما عثر على عصا ملوثة بالدماء ملقاة بمقلب قمامة بالقرب من العقار محل البلاغ .

وباستدعاء نجله سيد، يعمل مبلط، نفى علمه بملابسات الواقعة، أو وجود ثمة مسروقات، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

تم وضع خطة بحث أسفرت جهودها عن أن مرتكب الواقعة زوج ابنة المجنى عليه "إبراهيم ص" 40 سنة، مبيض محارة، مقيم عزبة خير الله دائرة قسم شرطة البساتين .

وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة نظرا لسابقة قيام المجنى عليه بإقترضه 4000 جنيه من نجلته "زوجة المتهم"، ولم يقم بردها، وحال مطالبته برد المبلغ حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها على المجنى عليه بالعصا المعثور عليها محدثا إصابته التى أودت بحياته، واستولى على مبلغ 150 جنيه كانت بحوزته، وفر هاربا، وأقر بإنفاقه المبلغ المالى على متطلباته الشخصية، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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